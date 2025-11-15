限制級
健康網》「塗抹式肉毒」只是噱頭！ 食藥署破5誇大宣稱迷思
〔健康頻道／綜合報導〕含肉毒桿菌素的化粧品超級神？當然不是真的！食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」說明，化粧品並無「類肉毒桿菌」成分。肉毒桿菌素（Botulinum Toxin）屬於未經中央主管機關公告獲核准得使用於化粧品中之藥品成分，而且衛生福利部曾核准以肉毒桿菌素主成分之藥品許可證，該藥品成分不得添加於化粧品中。
食藥署提到，另外，有些號稱「類肉毒」的化粧品，其實是添加乙醯基六肽-8（Acetyl Hexapeptide-8）等，由胺基酸組成之胜肽成分。依據化粧品全成分標示規定，成分名稱參照化粧品原料基準、中華藥典或國際化粧品成分命名法（International Nomenclature of Cosmetics,INCI）等相關典籍，以中文或英文標示之。
食藥署破解化妝品誇大宣稱迷思
1.宣傳效果：「塗抹式肉毒」可無針除皺。
迷思破解：化粧品不能含藥用肉毒桿菌，也無法阻斷神經傳導。
2.宣傳效果：「讓手變成18歲,比打醫美遠強」。
迷思破解：化粧品不能拿來媲美醫美效果。
3.宣傳效果：「擦完魚尾紋立刻燙平、臉瞬間緊」。
迷思破解：化粧品效果不可能立刻見效,瞬間，緊膚多爲揮發性成分造成錯覺。
4.宣傳效果：「活化細胞、刺激膠原蛋白」。
迷思破解：用詞涉改變生理機能或結構。
5.宣傳效果：「抬頭紋、嘴角紋、法令紋通通消失」。
迷思破解：化粧品不能能消除皺紋，只能淡化。
食藥署提醒，如果有發現「肉毒桿菌素化粧品」宣稱「類肉毒」，可以向地方衛生局檢舉。
