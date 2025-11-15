自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》「塗抹式肉毒」只是噱頭！ 食藥署破5誇大宣稱迷思

2025/11/15 14:37

食藥署說明，衛生福利部曾核准以肉毒桿菌素主成分之藥品許可證，該藥品成分不得添加於化粧品中。

食藥署說明，衛生福利部曾核准以肉毒桿菌素主成分之藥品許可證，該藥品成分不得添加於化粧品中。

〔健康頻道／綜合報導〕含肉毒桿菌素的化粧品超級神？當然不是真的！食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」說明，化粧品並無「類肉毒桿菌」成分。肉毒桿菌素（Botulinum Toxin）屬於未經中央主管機關公告獲核准得使用於化粧品中之藥品成分，而且衛生福利部曾核准以肉毒桿菌素主成分之藥品許可證，該藥品成分不得添加於化粧品中。

食藥署提到，另外，有些號稱「類肉毒」的化粧品，其實是添加乙醯基六肽-8（Acetyl Hexapeptide-8）等，由胺基酸組成之胜肽成分。依據化粧品全成分標示規定，成分名稱參照化粧品原料基準、中華藥典或國際化粧品成分命名法（International Nomenclature of Cosmetics,INCI）等相關典籍，以中文或英文標示之。

食藥署破解化妝品誇大宣稱迷思

1.宣傳效果：「塗抹式肉毒」可無針除皺。

迷思破解：化粧品不能含藥用肉毒桿菌，也無法阻斷神經傳導。

2.宣傳效果：「讓手變成18歲,比打醫美遠強」。

迷思破解：化粧品不能拿來媲美醫美效果。

3.宣傳效果：「擦完魚尾紋立刻燙平、臉瞬間緊」。

迷思破解：化粧品效果不可能立刻見效,瞬間，緊膚多爲揮發性成分造成錯覺。

4.宣傳效果：「活化細胞、刺激膠原蛋白」。

迷思破解：用詞涉改變生理機能或結構。

5.宣傳效果：「抬頭紋、嘴角紋、法令紋通通消失」。

迷思破解：化粧品不能能消除皺紋，只能淡化。

食藥署提醒，如果有發現「肉毒桿菌素化粧品」宣稱「類肉毒」，可以向地方衛生局檢舉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中