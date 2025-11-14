健康網》夜間鼻塞睡不好？ 醫授5招改善困擾

夜間鼻塞看似小問題，但耳鼻喉科醫師王曜提醒，卻可能嚴重影響睡眠品質與白天精神狀況，若症狀持續或合併睡眠呼吸中止徵兆，務必及早就醫評估治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人一躺上床就鼻塞發作，整夜翻來覆去，甚至因口呼吸、打呼影響睡眠品質。耳鼻喉科醫師王曜表示，夜間鼻塞不僅會造成隔天精神不佳，也可能與睡姿、過敏原與居家環境有關，建議掌握5大改善方法，有助提升睡眠品質。

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家｜耳鼻喉科王曜院長」指出，常見的夜間鼻塞與姿勢、環境乾燥、鼻腔髒污過敏原、飲食刺激或鼻炎相關，透過簡單的生活調整就能有效改善。他也提醒，若長期鼻塞未改善，應諮詢專業醫師治療。

調整睡姿 抬高上半身更順暢

王曜指出，平躺時鼻腔分泌物較易堆積，導致鼻塞加重，尤其習慣長時間仰睡的族群。建議將枕頭墊高15-20度，使頭部及上半身稍微抬高，促進鼻腔引流；側睡通常比仰睡效果更佳。

耳鼻喉科醫師王曜指出，有鼻塞困擾者應調整睡姿，讓呼吸更順暢，側睡通常比仰睡效果更佳；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

睡前洗鼻 清除過敏原與髒污

若鼻子容易因過敏原、灰塵或髒污而堵塞，可於睡前以生理食鹽水沖洗鼻腔，有助降低鼻黏膜發炎反應、清除累積的致敏物質，使入睡時呼吸更順。

維持室內濕度 減少鼻黏膜乾燥

乾燥空氣會讓鼻黏膜受到刺激，使鼻塞更加嚴重。特別是長時間使用冷氣的人，建議保持室內濕度50%-60%，可使用加濕器或空氣清淨機改善環境品質，減少過敏原刺激。

避免睡前刺激性食物與飲品

王曜提醒，辛辣、冰冷食物及含酒精、咖啡因的飲品都可能刺激鼻黏膜，使鼻塞在夜間惡化。睡前應避免刺激性飲食，改以清淡輕食取代，有助減輕鼻部不適。

必要時使用藥物 務必遵醫囑

若生活改善後仍長期鼻塞，可在醫師評估下使用抗組織胺藥物或鼻噴劑輔助，避免自行長期使用血管收縮劑，以免造成反彈性鼻塞。

王曜強調，夜間鼻塞看似小問題，卻可能嚴重影響睡眠品質與白天精神狀況，若症狀持續或合併睡眠呼吸中止徵兆，務必及早就醫評估治療。

