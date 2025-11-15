健康網》腹悶、頻尿別以為是壓力！ 醫揭卵巢腫瘤4大警訊

新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，如有腹部悶脹、變大；下腹或骨盆悶痛；經期亂掉或不正常出血；頻尿或壓迫感，應提高警覺。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多女性都誤以為肚子悶、頻尿、月經不規則只是壓力大或荷爾蒙失調，直到做了超音波才發現：卵巢竟然長了腫瘤！新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，大部分卵巢腫瘤是良性的，而且現在有微創手術可以處理。如有腹部悶脹、變大；下腹或骨盆悶痛；經期亂掉或不正常出血；頻尿或壓迫感，應提高警覺。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」與個人網站分享，卵巢腫瘤是卵巢裡長出來的不正常腫塊，可能是水泡、囊腫或實心腫瘤。大多是良性的，但也有極少數可能惡化為癌症，很多患者在例行健檢或腹部超音波時才意外發現。

請繼續往下閱讀...

卵巢腫瘤的成因？

●荷爾蒙變化：如多囊性卵巢、內分泌失調。

●基因與家族史：家族有卵巢癌、乳癌病史者風險較高。

●排卵次數多：未生育者或排卵次數多者風險增加。

●慢性發炎或其他婦科疾病也可能相關。

新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，腹部悶脹、變大，可能感覺像脹氣或「小腹凸」要注意。（圖取自freepik）

哪些症狀要注意？

●腹部悶脹、變大：可能感覺像脹氣或「小腹凸」。

●下腹或骨盆悶痛：特別是單側隱隱作痛。

●經期亂掉或不正常出血。

●頻尿或壓迫感（腫瘤壓到膀胱）。

嚴絢上表示，很多人完全沒症狀，常是健康檢查時才發現。

嚴絢上提醒，卵巢腫瘤大多是良性的，但如果腫瘤變大、有惡性風險或症狀明顯，還是要及早處理。腹腔鏡和達文西手術都是微創選擇，各有優點，適合自己的才是最重要。如果還有疑問，建議直接和醫師討論，找到最適合自己的治療方式，才能安心守護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法