健康網》腹悶、頻尿別以為是壓力！ 醫揭卵巢腫瘤4大警訊
〔健康頻道／綜合報導〕很多女性都誤以為肚子悶、頻尿、月經不規則只是壓力大或荷爾蒙失調，直到做了超音波才發現：卵巢竟然長了腫瘤！新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，大部分卵巢腫瘤是良性的，而且現在有微創手術可以處理。如有腹部悶脹、變大；下腹或骨盆悶痛；經期亂掉或不正常出血；頻尿或壓迫感，應提高警覺。
嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」與個人網站分享，卵巢腫瘤是卵巢裡長出來的不正常腫塊，可能是水泡、囊腫或實心腫瘤。大多是良性的，但也有極少數可能惡化為癌症，很多患者在例行健檢或腹部超音波時才意外發現。
卵巢腫瘤的成因？
●荷爾蒙變化：如多囊性卵巢、內分泌失調。
●基因與家族史：家族有卵巢癌、乳癌病史者風險較高。
●排卵次數多：未生育者或排卵次數多者風險增加。
●慢性發炎或其他婦科疾病也可能相關。
哪些症狀要注意？
●腹部悶脹、變大：可能感覺像脹氣或「小腹凸」。
●下腹或骨盆悶痛：特別是單側隱隱作痛。
●經期亂掉或不正常出血。
●頻尿或壓迫感（腫瘤壓到膀胱）。
嚴絢上表示，很多人完全沒症狀，常是健康檢查時才發現。
嚴絢上提醒，卵巢腫瘤大多是良性的，但如果腫瘤變大、有惡性風險或症狀明顯，還是要及早處理。腹腔鏡和達文西手術都是微創選擇，各有優點，適合自己的才是最重要。如果還有疑問，建議直接和醫師討論，找到最適合自己的治療方式，才能安心守護健康。
