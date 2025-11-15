健康網》小孩駝背怎麼辦？骨科醫教你5招預防

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，平時應保持正確姿勢、減少3C使用時間、增加運動鍛鍊、書包重量要控制、定期檢查脊椎。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開學後，孩子每天背著沉重的書包，加上課後常常低頭滑手機，久而久之，小小年紀就開始駝背了！板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，駝背不只影響體態，更可能對正在發育的脊椎造成長期負擔。平時應保持正確姿勢、減少3C使用時間、增加運動鍛鍊、書包重量要控制、定期檢查脊椎。只要養成好習慣，就能降低姿勢不良的風險。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享，5招預防駝背的方法，保護孩子的脊椎健康。

●保持正確姿勢：隨時提醒孩子「抬頭挺胸」，坐著或站著都要讓腰背打直。建議準備有靠背的椅子，幫助背部支撐，避免長時間彎腰駝背。

●減少3C使用時間：低頭滑手機、玩平板太久，頸椎和背部壓力都會增加。可以幫孩子設定使用時間，並鼓勵起身伸展，讓眼睛和身體都放鬆一下。

●增加運動鍛鍊：運動是最好的預防！游泳、單車、球類運動，都能強化核心肌群，讓孩子的姿勢更穩定，體態也更有精神。

●書包重量要控制：太重的書包會害孩子越背越駝。建議重量不要超過體重的10%，並且兩邊肩帶平均分配，避免一邊高一邊低。

●定期檢查脊椎：有些問題（像是脊椎側彎）一開始不明顯。爸媽可以留意肩膀是否對稱、背部線條是否異常，若有疑問，記得帶孩子做專業檢查。

