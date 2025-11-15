自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》小孩駝背怎麼辦？骨科醫教你5招預防

2025/11/15 14:53

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，平時應保持正確姿勢、減少3C使用時間、增加運動鍛鍊、書包重量要控制、定期檢查脊椎。（圖取自freepik）

板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，平時應保持正確姿勢、減少3C使用時間、增加運動鍛鍊、書包重量要控制、定期檢查脊椎。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開學後，孩子每天背著沉重的書包，加上課後常常低頭滑手機，久而久之，小小年紀就開始駝背了！板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，駝背不只影響體態，更可能對正在發育的脊椎造成長期負擔。平時應保持正確姿勢、減少3C使用時間、增加運動鍛鍊、書包重量要控制、定期檢查脊椎。只要養成好習慣，就能降低姿勢不良的風險。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文分享，5招預防駝背的方法，保護孩子的脊椎健康。

保持正確姿勢：隨時提醒孩子「抬頭挺胸」，坐著或站著都要讓腰背打直。建議準備有靠背的椅子，幫助背部支撐，避免長時間彎腰駝背。

減少3C使用時間：低頭滑手機、玩平板太久，頸椎和背部壓力都會增加。可以幫孩子設定使用時間，並鼓勵起身伸展，讓眼睛和身體都放鬆一下。

增加運動鍛鍊：運動是最好的預防！游泳、單車、球類運動，都能強化核心肌群，讓孩子的姿勢更穩定，體態也更有精神。

書包重量要控制：太重的書包會害孩子越背越駝。建議重量不要超過體重的10%，並且兩邊肩帶平均分配，避免一邊高一邊低。

定期檢查脊椎：有些問題（像是脊椎側彎）一開始不明顯。爸媽可以留意肩膀是否對稱、背部線條是否異常，若有疑問，記得帶孩子做專業檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中