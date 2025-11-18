健康網》從年輕預防失智 研究：失智與生活息息相關

不少人憂心老年失智，營養師建議從現在開始，在飲食上避免高脂飲食，保護腦部。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕想預防失智，現在就要開始。營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，一項發表於《The Lancet Healthy Longevity》2024年的突破性研究指出：失智症並非突如其來，而是長年生活型態累積的結果。研究團隊分析全球超過40個國家的大數據，驚人發現高達40%的失智風險與「可改變」的生活習慣息息相關：從日常飲食、規律運動、血糖與血壓控制，到充足睡眠和豐富社交互動，都在深遠地影響著我們大腦的健康。

薛曉晶認為：「腦部老化並非無法避免的命運，而是你每日生活選擇的真實寫照。」真正的預防，但必須從30歲甚至更早開始。

大腦衰退，往往從代謝失衡開始

根據《Journal of Gerontology: Biological Sciences》在2025年一項跨越9年、追蹤逾萬名中老年人的長期研究揭示，胰島素阻抗會顯著提高失智症的風險。研究以「甘油三酯–葡萄糖指數（TyG index）」作為代謝壓力指標，結果顯示TyG值每上升1單位，未來10年內失智風險便增加約16%。

這意味著什麼？當血糖波動越大，大腦利用能量的效率就越差，神經元處於「缺糖」狀態的時間越多，退化速度也就越快。營養師強烈建議：「預防失智，首要任務是穩定血糖。」

從今天起，你可以這樣做：

●早餐務必攝取優質蛋白質：如無糖豆漿、水煮蛋或無糖優格。

●午餐搭配豐富蔬菜與健康油脂：例如橄欖油涼拌蔬菜或水煮餐。

●晚餐戒掉含糖飲料與宵夜：減少血糖劇烈波動的機會。

穩定血糖，是延緩大腦老化的第一步。

高脂飲食，讓大腦「提前老化」

《Biology （Basel）》2025年的研究指出，長期高脂飲食（HFD-高飽和脂肪酸、生酮飲食等）會破壞大腦海馬迴的神經元功能，導致突觸密度下降。海馬迴正是我們記憶與學習的核心區域。研究團隊進一步發現，高脂飲食會導致粒線體功能受損、神經發炎，使大腦抗氧化系統失衡，讓神經細胞陷入「能量不足」與「早衰」的危機。

然而，改變飲食習慣也能帶來轉機！《Current Developments in Nutrition》2025年的動物實驗顯示：餵食地中海飲食的中年大鼠，其海馬體突觸功能顯著提升，記憶力與學習表現甚至改善了30%。「大腦的衰老速度，其實掌握在你每天的飲食選擇中。」

飲食不只是熱量，更是大腦的「神經訊號」

《Advances in Nutrition》2025年的系統性回顧報告指出，採取植物性飲食（Plant-based Diet-以健康植物性食物為主，而非單純吃素）可降低失智風險約15%，認知障礙風險更高達39%。研究者解釋，這歸因於植物性飲食中豐富的多酚、抗氧化物與膳食纖維。它們能有效抑制神經發炎、減少β-類澱粉蛋白堆積，同時促進腸道菌生成短鏈脂肪酸（SCFA），進而改善腦部的能量循環。

對大腦最友善的三類超級食物：

1. 莓果與葡萄皮：富含花青素，能有效保護神經突觸，維持訊息傳遞順暢。

2. 綠茶與可可：提供強效抗氧化劑，幫助穩定血流，提升專注力。

3. 全穀豆類：供應豐富的B群維生素與鎂，穩定神經傳導，維持情緒平衡。

這些營養訊號，能夠幫助你的大腦「關閉發炎反應，啟動自我修復機制」。飲食可以傷害大腦，也能拯救大腦！《The Lancet Healthy Longevity》的報告強調，全球近半數的失智症案例，可透過早期生活介入來預防。特別是在中年期（40–60歲）若能採用地中海或MIND飲食模式，可將認知衰退延後5–7年。

同年，《Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease》的臨床試驗整合分析更指出，結合飲食、運動、睡眠與心理健康的多面向介入，可顯著改善輕度認知障礙（MCI）患者的執行功能。

這些研究結果共同指向一個核心重點：

大腦保養並非短期行為，而是一種長期且規律的生活節奏。你每天的飲食、睡眠與運動習慣，都在無形中「設定你的大腦壽命」。

讓大腦保持年輕的每日儀式：

1. 每天10分鐘靜心呼吸：有效降低壓力荷爾蒙，減少神經發炎反應。

2. 每週2次中等強度有氧運動：改善腦部血流，刺激神經生長因子（BDNF）生成。

3. 規律睡眠搭配早晨日曬：幫助清除大腦中的β-類澱粉蛋白，穩定生理時鐘。

薛曉晶表示，「你的大腦，永遠忠實記錄著你的日常選擇。」選擇健康的節奏，它就會回報你清晰的思緒。「今天就開始餵養你的大腦，為它的未來投資！年輕時聰明吃，老了才能活得清醒，記得更多美好！」

