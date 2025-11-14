糖尿病能逆轉！ 彰濱秀傳「胰島素大學」4年畢業130人

彰濱秀傳班廷俱樂部主任蕭立偉（左），在世界糖尿病日頒發畢業證書給從「胰島素大學」畢業的糖友們。（醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（14日）天是世界糖尿病日，也是胰島素發明人班廷醫師134歲冥誕，彰濱秀傳醫院把「糖友回娘家」搬進彰濱人文藝術館，四年來該超過130位病友從該院的「胰島素大學」畢業，不必再打胰島素；另有53位更從「糖尿病研究所」結業，連口服藥都成功停用。院方希望藉著病友親身分享，把「糖尿病能逆轉」的概念講得更清楚、更接地氣，活動現場氣氛像同學會，病友們分享一路「戒糖」甘苦談。

彰濱秀傳班廷俱樂部主任蕭立偉表示，糖尿病被稱為「甜蜜殺手」不是沒有原因，台灣平均每10人就有1人患有糖尿病，還有更多人正走在邊緣卻沒察覺。糖尿病造成的心血管疾病、中風、腎衰竭、失明與截肢，都是重度耗費健保資源的主因；別看腎臟病佔健保支出排第一，其實真正把患者推向慢性病深淵的，正是佔支出第二高的糖尿病本身。

請繼續往下閱讀...

今天（11月14日）世界糖尿病日，也是胰島素發明人班廷醫師134歲的冥誕。彰濱秀傳醫院今天把「糖友回娘家」搬進彰濱人文藝術館，現場氣氛像同學會，病友們坐下來聊治療、聊生活。（醫院提供）

彰濱秀傳醫院院長黃信彰説，秀傳在偏鄉服務，很多病患年紀大、慢性病多，一趟看診得在不同樓層來回奔波。為了讓治療更有效也更省力，醫院落成時就把所有相關科別整合在三樓門診區，成立「班廷俱樂部」病患只要到一個地方，就能處理眼睛、腎臟、心血管等併發症追蹤，省力也安心。

這套整合式治療成效明顯，光是去年，就有44位病患順利停掉胰島素、16位成功停藥，達到醫學界認可的糖尿病緩解。

蕭立偉表示，彰濱地區高血糖個案特別多，每年都有十多人以血糖破千的危急狀況掛急診，主要是不少民眾怕藥物、怕被罵、怕麻煩，能拖就拖，最後拖到病危。

黃信彰希望，世界糖尿病日不只是紀念胰島素的發明，而是把及早治療、糖尿病可逆轉的訊息講得更大聲。他說，這些畢業生的故事，就是最好的反擊，不要怕，走進醫院，人生會開始往回轉。糖尿病管理的路還長，但每一步都能換回更輕鬆的生活，這才是糖友回娘家活動最想讓大家帶走的力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法