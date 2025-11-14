自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

糖尿病能逆轉！ 彰濱秀傳「胰島素大學」4年畢業130人

2025/11/14 20:10

彰濱秀傳班廷俱樂部主任蕭立偉（左），在世界糖尿病日頒發畢業證書給從「胰島素大學」畢業的糖友們。（醫院提供）

彰濱秀傳班廷俱樂部主任蕭立偉（左），在世界糖尿病日頒發畢業證書給從「胰島素大學」畢業的糖友們。（醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（14日）天是世界糖尿病日，也是胰島素發明人班廷醫師134歲冥誕，彰濱秀傳醫院把「糖友回娘家」搬進彰濱人文藝術館，四年來該超過130位病友從該院的「胰島素大學」畢業，不必再打胰島素；另有53位更從「糖尿病研究所」結業，連口服藥都成功停用。院方希望藉著病友親身分享，把「糖尿病能逆轉」的概念講得更清楚、更接地氣，活動現場氣氛像同學會，病友們分享一路「戒糖」甘苦談。

彰濱秀傳班廷俱樂部主任蕭立偉表示，糖尿病被稱為「甜蜜殺手」不是沒有原因，台灣平均每10人就有1人患有糖尿病，還有更多人正走在邊緣卻沒察覺。糖尿病造成的心血管疾病、中風、腎衰竭、失明與截肢，都是重度耗費健保資源的主因；別看腎臟病佔健保支出排第一，其實真正把患者推向慢性病深淵的，正是佔支出第二高的糖尿病本身。

今天（11月14日）世界糖尿病日，也是胰島素發明人班廷醫師134歲的冥誕。彰濱秀傳醫院今天把「糖友回娘家」搬進彰濱人文藝術館，現場氣氛像同學會，病友們坐下來聊治療、聊生活。（醫院提供）

今天（11月14日）世界糖尿病日，也是胰島素發明人班廷醫師134歲的冥誕。彰濱秀傳醫院今天把「糖友回娘家」搬進彰濱人文藝術館，現場氣氛像同學會，病友們坐下來聊治療、聊生活。（醫院提供）

彰濱秀傳醫院院長黃信彰説，秀傳在偏鄉服務，很多病患年紀大、慢性病多，一趟看診得在不同樓層來回奔波。為了讓治療更有效也更省力，醫院落成時就把所有相關科別整合在三樓門診區，成立「班廷俱樂部」病患只要到一個地方，就能處理眼睛、腎臟、心血管等併發症追蹤，省力也安心。

這套整合式治療成效明顯，光是去年，就有44位病患順利停掉胰島素、16位成功停藥，達到醫學界認可的糖尿病緩解。

蕭立偉表示，彰濱地區高血糖個案特別多，每年都有十多人以血糖破千的危急狀況掛急診，主要是不少民眾怕藥物、怕被罵、怕麻煩，能拖就拖，最後拖到病危。

黃信彰希望，世界糖尿病日不只是紀念胰島素的發明，而是把及早治療、糖尿病可逆轉的訊息講得更大聲。他說，這些畢業生的故事，就是最好的反擊，不要怕，走進醫院，人生會開始往回轉。糖尿病管理的路還長，但每一步都能換回更輕鬆的生活，這才是糖友回娘家活動最想讓大家帶走的力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中