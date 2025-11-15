自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》冷天別鬧「肌」荒 專家教你肌膚保濕不脫皮

2025/11/15 21:23

秋季乾冷到來，如何保濕成為大家關心的話題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

秋季乾冷到來，如何保濕成為大家關心的話題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日走入冬季，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，中華民國美容醫學醫學會美容醫學護理小組召集委員郭貞君提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的求救訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。

郭貞君表示，秋季氣候乾冷，空氣中的水分迅速流失，使角質層保水能力下降、屏障結構鬆動。當皮脂分泌又因秋涼漸減，天然油脂膜乳化程序受損，水分便容易因此蒸發，引發乾燥、緊繃與細微裂痕。此時再加上溫差與濕度劇變，更可能誘發泛紅、刺痛或輕微發炎。郭貞君護理師提醒，女性因皮脂較少、角質含水量較低，乾癢風險相對更高。若忽略外在環境與保養、上妝的影響，讓低溫、低濕度、頻繁清潔與不當保養等因素疊加，將進一步削弱皮膚的防禦力。

郭貞君指出，研究顯示高 pH 清潔劑會誘發蛋白酶分泌，加重瘙癢與屏障損傷，因此醫師們普遍建議避免使用皂類產品，以降低鹼性刺激。另一方面，敏感肌、異位性皮膚炎患者、長時間處於空調環境者，以及習慣過度清潔的人，都是換季時的高風險族群。她提醒，只要掌握「保濕、防護、溫和清潔」三大原則，就能有效減少皮膚屏障受損的風險。

郭貞君提供「屏障修護」五大實用策略：

1. 選擇溫和清潔：避免使用含酒精或強力去脂成分的產品，以免破壞皮脂膜並刺激肌膚。

2. 雙重鎖水保養：可選擇透明質酸（Hyaluronic acid）、神經醯胺（Ceramide）等單純補水成分，再以乳霜或油脂封水，協助屏障重建。

3. 控制洗澡水溫：避免使用過熱的水，縮短洗浴時間並降低清潔頻率與摩擦，以減少天然油脂流失。

4. 提升環境濕度：使用加濕器維持室內濕度，減少皮膚水分散失。

5. 選擇透氣衣物：以棉質或天然纖維材質為主，降低悶汗刺激與靜電摩擦。

穩定肌膚的長期之道

郭貞君強調，目前尚無單一產品被證實最為有效，關鍵在於持續護理與耐心觀察。隨著 AI 時代來臨，若能在專業醫師或護理師的指導下，定期進行皮膚評估，根據個人膚況與環境反應調整保養策略，就能讓護理過程更結構化與個體化。必要時，也可在醫師建議下採用「重浸泡、重塗抹與密封」等進階技術，以提升保濕與修復效果。

讓肌膚在秋冬穩定呼吸

換季之際，是皮膚屏障的最大考驗。唯有理解環境變化、實踐溫和清潔與安全滋潤的原則，才能幫助肌膚穩定度過乾冷季節。郭貞君護理師提醒，從今天開始調整保養節奏，讓肌膚回歸健康與舒適，遠離冬季乾癢的困擾。

