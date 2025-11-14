自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》假髮越戴越禿？ 醫揭四大機制害毛囊加速死亡

2025/11/14 20:39

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓提醒，過度拉扯頭髮，會對毛囊根部造成持續性傷害，導致「牽引性禿髮」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓提醒，過度拉扯頭髮，會對毛囊根部造成持續性傷害，導致「牽引性禿髮」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾為了遮掩掉髮問題會選擇配戴假髮，但若方式不正確，反而可能加速掉髮。DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師」指出，假髮造成的掉髮與遺傳性禿髮截然不同，是一種「人為製造」的禿頭災難，而且完全可以避免，並點出假髮導致毛囊受損的四大機制，提醒民眾不可輕忽。

機械性拉扯造成的牽引性禿髮

當假髮固定得太緊或使用膠水、雙面膠等黏著劑時，就像給頭皮戴上緊箍咒一樣，長期的拉扯力會對毛囊根部造成持續性傷害，導致「牽引性禿髮」。這種拉扯不只影響髮根，還會損傷毛囊周圍的微血管和神經組織。

悶熱潮濕環境的細菌溫床

假髮就像給頭皮蓋上一層厚厚的棉被一樣，這種密不透風的環境會讓頭皮溫度上升2-3度，濕度增加50%以上，創造出細菌和黴菌最愛的溫床。長期處在這種悶熱潮濕的環境中，頭皮會出現脂漏性皮膚炎、毛囊炎等感染問題。發炎反應會釋放大量的發炎因子，直接攻擊毛囊幹細胞，導致毛囊逐漸萎縮死亡！

化學膠水的毒性傷害

很多人為了讓假髮戴得更牢固，會使用強力膠水或化學黏著劑，但這些化學物質就像慢性毒藥一樣侵蝕頭皮！這些膠水含有甲醛、甲苯、丙烯酸等有毒成分，長期接觸會導致頭皮過敏、化學性皮膚炎，甚至化學性灼傷！

血液循環阻斷的營養斷糧

過緊的假髮就像橡皮筋勒住血管一樣，會嚴重阻礙頭皮的血液循環！當血流量減少30%以上時，毛囊就會開始缺氧缺營養，進入「飢餓模式」。健康的毛囊每天需要大量的氧氣、蛋白質、維生素和礦物質來維持生長，一旦供應中斷，毛髮就會變得細軟、易斷，最終進入休止期提早脫落。

長期的血循不良還會導致頭皮萎縮，皮膚變薄變硬，就像貧瘠的土地一樣再也長不出茂盛的作物。這種缺血性禿髮一旦形成，即使停止戴假髮也很難完全恢復。

柯博桓提醒，若已出現頭皮紅癢、刺痛、掉髮加劇等情況，應儘早就醫由皮膚科醫師評估，不要自行持續戴假髮加重負擔。

