自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

社區疫苗接種「最佳打手」！馬國醫獲衛福部表揚

2025/11/14 19:11

胸腔病院醫師余弘斌（左）獲得衛福部優良典範醫師的殊榮，院長黃紹宗（右）推崇他他跟台灣的醫療情懷。（胸腔病院提供）

胸腔病院醫師余弘斌（左）獲得衛福部優良典範醫師的殊榮，院長黃紹宗（右）推崇他他跟台灣的醫療情懷。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛生福利部胸腔病院醫師余弘斌原籍馬來西亞，跨國唸書，且成家立業，目前已是名符其實的「台灣女婿」，他長期投身臨床醫療與公共衛生等工作，更熱衷下鄉服務，全力支援社區預防接種，2年來，包含流感與新冠，已協助近千名鄉親注射疫苗，堪稱是該院的「最佳打手」，以具體行動在最前線守護居民的健康，整體表現相當傑出，獲得衛福部第12屆優良典範醫師的殊榮。

衛福部所屬26家醫院的優良暨資深典範醫師得獎名單公布，胸腔病院的余弘斌榮獲「優良獎」，醫療團隊也獲頒「影像判讀績優團體獎」，雙喜臨門；胸腔病院院長黃紹宗感謝全體醫護同仁秉持初心、克盡職責，持續為民眾提供高品質、有溫度的醫療服務，而大家的用心付出，也讓該院「深耕社區、追求卓越」的努力被看見。

余弘斌長期投身臨床醫療與公共衛生工作，在結核病防治領域的表現尤為突出，不僅協助疾病管制署執行長照機構篩檢與跨院合作計畫，且勇於承擔困難個案，以及強制治療的任務，他也積極推廣癌症篩檢、衛教講座，在流感高峰期，更全力支援台南各級學校、社區的大規模疫苗施打與篩檢，為市民健康把關。

談及行醫初衷，余弘斌說，醫學的成就不僅在於學術突破，更要能準確診斷、協助病人恢復健康，為醫病建立有溫度的互動與關懷；民眾也反映，他看診時，親切又詳細，在其用心關懷下，身體恢復得很快，仁心仁術，深獲各界好評。

民眾的回饋，都是支撐余弘斌繼續在第一線投入醫療工作的最大動力，而在社區預防接種的服務上，他也志願支援醫療人力最欠缺的區域與時段，確保疫苗注射不中斷，展現穩定且可靠的公衛能量。

余弘斌就讀成大醫學系，畢業後在台執業並成家，全心投入臨床與公衛工作，黃紹宗推崇他扎根台灣的跨國醫療情懷，不僅是醫療團隊的中堅力量，更是社區醫療的實踐者；另外，胸腔病院團隊也榮獲「影像判讀績優團體獎」，展現在智慧醫療與偏鄉醫療支援的卓越貢獻。

黃紹宗說，為改善偏遠醫院、偏鄉離島衛生所放射專科醫師不足的問題，讓當地民眾能獲得快速且完善的醫療照顧，胸腔病院積極參與衛生福利部規劃建置的「醫療影像判讀中心（IRC）」，透過網路平台由影像判讀，即時提供判讀服務，縮小城鄉醫療資源差距；該服務有效縮短診斷與治療決策時間，協助醫療人員及早發現可疑胸腔疾病，大幅提升偏遠地區的醫療品質。

胸腔病院獲得衛福部醫師優良獎，以及影像判讀績優團體獎。（胸腔病院提供）

胸腔病院獲得衛福部醫師優良獎，以及影像判讀績優團體獎。（胸腔病院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中