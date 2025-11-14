社區疫苗接種「最佳打手」！馬國醫獲衛福部表揚

胸腔病院醫師余弘斌（左）獲得衛福部優良典範醫師的殊榮，院長黃紹宗（右）推崇他他跟台灣的醫療情懷。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕衛生福利部胸腔病院醫師余弘斌原籍馬來西亞，跨國唸書，且成家立業，目前已是名符其實的「台灣女婿」，他長期投身臨床醫療與公共衛生等工作，更熱衷下鄉服務，全力支援社區預防接種，2年來，包含流感與新冠，已協助近千名鄉親注射疫苗，堪稱是該院的「最佳打手」，以具體行動在最前線守護居民的健康，整體表現相當傑出，獲得衛福部第12屆優良典範醫師的殊榮。

衛福部所屬26家醫院的優良暨資深典範醫師得獎名單公布，胸腔病院的余弘斌榮獲「優良獎」，醫療團隊也獲頒「影像判讀績優團體獎」，雙喜臨門；胸腔病院院長黃紹宗感謝全體醫護同仁秉持初心、克盡職責，持續為民眾提供高品質、有溫度的醫療服務，而大家的用心付出，也讓該院「深耕社區、追求卓越」的努力被看見。

請繼續往下閱讀...

余弘斌長期投身臨床醫療與公共衛生工作，在結核病防治領域的表現尤為突出，不僅協助疾病管制署執行長照機構篩檢與跨院合作計畫，且勇於承擔困難個案，以及強制治療的任務，他也積極推廣癌症篩檢、衛教講座，在流感高峰期，更全力支援台南各級學校、社區的大規模疫苗施打與篩檢，為市民健康把關。

談及行醫初衷，余弘斌說，醫學的成就不僅在於學術突破，更要能準確診斷、協助病人恢復健康，為醫病建立有溫度的互動與關懷；民眾也反映，他看診時，親切又詳細，在其用心關懷下，身體恢復得很快，仁心仁術，深獲各界好評。

民眾的回饋，都是支撐余弘斌繼續在第一線投入醫療工作的最大動力，而在社區預防接種的服務上，他也志願支援醫療人力最欠缺的區域與時段，確保疫苗注射不中斷，展現穩定且可靠的公衛能量。

余弘斌就讀成大醫學系，畢業後在台執業並成家，全心投入臨床與公衛工作，黃紹宗推崇他扎根台灣的跨國醫療情懷，不僅是醫療團隊的中堅力量，更是社區醫療的實踐者；另外，胸腔病院團隊也榮獲「影像判讀績優團體獎」，展現在智慧醫療與偏鄉醫療支援的卓越貢獻。

黃紹宗說，為改善偏遠醫院、偏鄉離島衛生所放射專科醫師不足的問題，讓當地民眾能獲得快速且完善的醫療照顧，胸腔病院積極參與衛生福利部規劃建置的「醫療影像判讀中心（IRC）」，透過網路平台由影像判讀，即時提供判讀服務，縮小城鄉醫療資源差距；該服務有效縮短診斷與治療決策時間，協助醫療人員及早發現可疑胸腔疾病，大幅提升偏遠地區的醫療品質。

胸腔病院獲得衛福部醫師優良獎，以及影像判讀績優團體獎。（胸腔病院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法