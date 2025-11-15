自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》餐餐掌握1原則 營養師大推無痛減重又抗老

2025/11/15 18:51

營養師彭逸珊表示，吃飯細嚼慢嚥不僅可降低胃的負擔，也可讓大腦有充裕時間接收飽足訊號，避免過食；情境照。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊表示，吃飯細嚼慢嚥不僅可降低胃的負擔，也可讓大腦有充裕時間接收飽足訊號，避免過食；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美食當前，控制食量真的很難？的其實飲食掌握「七分飽」原則，不僅可做到攝食足夠健康，而且又能達到減肥之效。若能長期保持這個習慣，還有助於延緩老化，讓你越吃越有活力。因此，建議不論想要追求好身材或希望健康長壽者，這個關鍵飲食技巧必須學起來。

想減重不只選擇吃什麼重要，怎麼吃也是一大關鍵。彭逸珊於臉書專頁「愛健康營養師 珊珊 」發文指出，日常飲食想要無痛減重，最佳方式就是維持「七分飽」。此外，建議掌握以下4大原則，也有助飲食不過量，簡單達到七分飽的目的：

吃飯順序：建議採行蛋白質→蔬菜→澱粉的飲食順序，可輔助餐後血糖穩定。至於烹調方面，則建議盡量選擇煮、蒸、滷、炒為主，避免油炸、勾芡類等料理。

進食速度：細嚼慢嚥超重要，每一口咀嚼約20下再吞嚥，不僅可以降低胃負擔，同時也可讓大腦有充裕時間接收飽足訊號，避免過食。

食材選擇：優先選擇攝取新鮮、少加工的食材，讓身體獲得滿滿維生素、礦物質，也能維持身體正常機能。

區分嘴饞訊號：想吃東西時，建議先釐清是頭腦餓，還是肚子餓，再選擇要吃正餐或者是點心，避免影響正餐，或導致整日熱量超標。

彭逸珊提醒，如果你也是生活忙碌又缺乏運動的族群，建議只要能堅持餐餐七分飽，注重吃法和節奏，就是簡單又能讓身心都舒服的健康瘦身法。

