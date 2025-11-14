健康網》喝水幫助勃起？美國網紅醫8點喝水提醒

美國網紅醫師奧莉維亞表示，男性養成喝水好習慣，對於幫助勃起功能大有助益。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕正確喝水，也能維護男性性功能。美國網紅醫師奧莉維亞（Olivia Harper）在超過5千訂閱的頻道「Healthy Seniors Everyday」，透過影片解釋水合作用（Hydration）在維持勃起中的關鍵作用，並提供了8個「正確喝水」的習慣來自然地改善勃起功能。這支影片在短短1個多月獲得破萬點擊。

奧莉維亞認為，男性想要勃起，需要血液大量湧入並停在在組織中。即使是輕微脫水，也會使血液變得濃稠、緩慢，並引發身體的壓力反應，從而抑制勃起功能。以下是影片中提到的八個正確喝水，以幫助勃起的方法：

飲水時間與方式習慣

1. 主動飲水，而非被動止渴。奧莉維亞強調，渴是紅色警報，表示你已經脫水了。應保持手邊有水瓶，每 15-20 分鐘喝幾小口，即使不覺得渴也要喝。這種穩定的水合作用能預防皮質醇（壓力荷爾蒙）飆升，並支持一氧化氮的穩定生成。一氧化氮是血管舒張的關鍵。

2. 慢飲。身體一次只能吸收約200-300毫升的水。一次灌下大量的水，大部分會直接通過，最終被排出。應像給乾燥土壤滴水一樣，少量多次地慢飲，才能實現深層次的細胞水合作用，保持血液黏度平衡和穩定的循環。

3. 餐前喝水也有黃金時間。不要在用餐時喝大量的水，因為這會稀釋胃酸，影響鋅、鎂、胺基酸等對睪酮和血管健康至關重要營養素的吸收。應在飯前30分鐘喝水，以啟動消化並確保身體高效吸收營養。

4. 飲水溫度很重要。避免飲用冰水，因為冰水會導致血管暫時收縮，減緩吸收。室溫或稍微涼快的水吸收更有效率，能減少對消化的壓力，並支持更好的整體循環。

5. 坐著喝水。你可能疑惑「站著喝水也不行？」奧莉維亞解釋，站立或行走時喝水，身體處於輕微的「戰鬥或逃跑」狀態，吸收效率低。坐下來平靜地喝水能啟動副交感神經系統（休息和消化模式），使腸道和細胞更有效地吸收液體。

飲品成分與補充習慣

6. 跳開「利尿陷阱」。咖啡、紅茶、汽水、能量飲料和酒精都是利尿劑，會導致腎臟排出比攝入更多的液體。若是要喝，奧莉維亞建議，每喝一杯咖啡或含酒精飲料，就多喝一杯水來保持血管張力和血液容量穩定。

7. 早晨電解質補充。睡醒後身體已脫水，單喝白開水會快速排出。在早晨第一杯水中加入一點點鹽，能提供天然電解質（鎂、鉀、鈣），幫助水份被拉入細胞深層，實現細胞級別的水合作用，改善早晨勃起硬度和專注力。

結合呼吸法增強效果習慣

8. 一氧化氮呼吸法。一氧化氮是身體的天然血管擴張劑，是幫助勃起的基本。通過鼻子呼吸是增加一氧化氮的最簡單方法。在喝完早晨第一杯水後，這樣呼吸：慢慢用鼻子吸氣4秒，閉氣2秒，再緩慢呼氣6秒。重複幾次，這能刺激鼻竇和肺部產生一氧化氮，改善血管張力和氧氣輸送。

