健康網》選購、使用塑膠食品容器有撇步！ 4原則確保安全

2025/11/14 18:42

食藥署提醒，選購與使用塑膠食品容器時，應留意材質、標示與正確使用方式。（圖取自物食品安全週報第1052期）

〔健康頻道／綜合報導〕為確保食品容器使用安全，食品藥物管理署（下稱食藥署）特別提醒消費者，選購與使用塑膠食品容器時，應留意材質、標示與正確使用方式，本文將提供實用建議，幫助民眾安心使用。在面對多樣的塑膠食品容器時，消費者可遵循以下原則：

1.選購具有完整標示的產品：購買前留意包裝上是否完整標註材質、耐熱溫度與使用限制。

2.依標示正確使用：依產品標示之用途及說明正確使用。例如盛裝熱湯時，應選耐熱性較佳的PP材質；若欲進行消毒，須先確認產品是否可耐紫外線，避免加速塑膠老化。

3.留意容器完整度：塑膠製品若有刮痕、裂痕、變色或異味，可能影響安全性，應立即更換。

4.選擇塑膠本色產品：塑膠原材料大多為透明、白色或淺色，購買時避免選擇過度鮮豔的產品；使用鮮豔顏色餐具時，也應避免長時間接觸高溫及高油脂食品。

食藥署補充，如需了解更多食品容器安全相關資訊，可參考食藥署出版的《食品容器具小百科》及《不可不問的塑膠類200問──食品器具容器包裝衛生安全與標示》手冊。相關電子書與電子檔可至食藥署網站免費下載參閱。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1052期

