健康網》想要睡得好從「早」開始 色胺酸吃對時間護腸助好眠

食農專家韋恩引述國外睡眠專家指出，補充富含核桃、杏仁等富含色胺酸的食物，有助轉化為褪黑激素，改善睡眠；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡不著別再只靠數羊、泡澡、聽音樂，吃對食物也能幫助一夜好眠。食農專家韋恩引述國外睡眠專家指出，色胺酸是褪黑激素的原料，補充不僅能有助腸道健康，也可改善睡眠。但提醒色胺酸轉化為退黑激素須耗時至少14小時，因此建議早餐就要攝取富含色胺酸的食物，才能產生助眠作用。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，日本睡眠專家醫師表示，色胺酸是褪黑激素的原料，缺乏可能會造成入睡困難。但很多人會在晚餐時補充富含色胺酸的食物，其實那就太可惜了。因為很多人不知道，色胺酸在體內轉化為褪黑激素，需要14-16小時的時間。

請繼續往下閱讀...

韋恩表示，為了要有良好的睡眠，因此，專家建議早餐就要攝取富含色胺酸的食物，可多吃牛奶、乳製品、香蕉、大豆製品（如豆腐、納豆）、魚類（鮪魚、鮭魚）、堅果類（杏仁、核桃）等，這些食材不僅含有對於睡眠必要的色胺酸，還含有豐富的維他命B6和鎂。

韋恩進一步說明，色胺酸是一個重要成分，可促進入睡並提升睡眠品質。維他命B6和鎂是合成色胺酸轉變為血清素所需成分，而血清素則會轉換為褪黑激素。此外，攝取這些食物，也可幫助改善對於良好睡眠至關重要的腸道健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法