健康網》術前禁食別當耳邊風！ 醫衛教5觀念：一口水也有差

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，術前禁食的5大重要觀念有：預防麻醉嘔吐、誤吸風險差異、胃排空時間、誤吸性肺炎後果嚴重、緊急手術風險高。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕手術前醫師總是千交代萬交代要禁食，若是輕忽可能會造成嚴重後果，尤其是老人家與小朋友不耐飢餓，容易違反規定。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，在緊急手術中，一口水都可能成為致命因素！術前禁食的5大重要觀念有：預防麻醉嘔吐、誤吸風險差異、胃排空時間、誤吸性肺炎後果嚴重、緊急手術風險高。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，術前禁食的5大重要觀念，幫助大家建立正確的手術安全知識。

1.預防麻醉嘔吐

黃士維提到，術前禁食的作用是「預防」麻醉併發症，不是醫師「故意刁難」患者。全身麻醉會抑制正常的吞嚥反射和咳嗽反射，這種保護機制失效通常持續到完全清醒，不像清醒狀態那樣能自主控制嘔吐。患者可能會發現手術前幾小時不吃不喝確實很難受，但這是「預防致命併發症」而不是「無謂的折磨」！

2.誤吸風險差異很大

黃士維表示，不同手術有不同禁食時間，是因為麻醉深度和手術時間不一樣！全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度當然差很多。

・全身麻醉手術：需要禁食8-12小時，因為完全失去意識和反射能力 。

・半身麻醉手術：禁食6-8小時，雖然意識清楚但下半身無感覺。

・局部麻醉手術：禁食4-6小時，主要預防緊急轉全麻的風險。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，不同手術有不同禁食時間，是因為麻醉深度和手術時間不一樣。（圖取自freepik）

3.胃排空時間有科學根據

黃士維指出，術前禁食對時間控制格外嚴格：固體食物需要6-8小時完全排空，清澈液體需要2-3小時，但含脂肪食物可能需要12小時以上才能完全清除。正常的胃排空遵循生理規律，會根據食物種類、份量、個人體質而有差異，但麻醉藥物會進一步延緩胃腸蠕動。即使只有少量食物殘留，在麻醉狀態下都可能造成致命風險！

4.誤吸性肺炎後果嚴重

黃士維說，很多人以為術前偷吃一點東西不會怎樣，卻不知道可能引發嚴重併發症！當胃內容物在麻醉中逆流到肺部時，會造成「誤吸性肺炎」，這種化學性肺部傷害雖然不像心肌梗塞那麼立即致命，但死亡率依然很高，特別是老年人和慢性病患者更要小心。

誤吸併發症的特色是：急性呼吸衰竭、嚴重肺部發炎、需要長期呼吸器支持、很難完全恢復肺功能。有些患者會發現原本簡單的手術變成生死關頭，卻不知道可能是術前「一口水」在「搗亂」！

5.緊急手術風險更高

黃士維說明，最危險的情況是緊急手術無法充分禁食！車禍外傷、急性腹症等緊急狀況下，患者可能剛吃完飯就需要立即手術，這時麻醉醫師必須採用特殊的「快速誘導插管」技術，並使用藥物加速胃排空。

緊急手術的挑戰包括：

・無法預知胃內容物多寡。

・患者可能因疼痛或緊張影響胃排空。

・某些急救藥物會延緩腸胃蠕動。

・需要更高階的麻醉技術和設備。

黃士維提到，很多家屬在急診室會說「他只是喝了一口水」，但在緊急手術中，這一口水都可能成為致命因素！記住這個原則：嚴格禁食保平安，偷吃偷喝風險大，最重要的是確實配合醫療指示！

