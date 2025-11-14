自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本流感肆虐 東京都發布流感警報！16年來最早發

2025/11/14 18:16

日本流感疫情嚴峻，東京都政府發布流感警戒。（圖取自freepik）

日本流感疫情嚴峻，東京都政府發布流感警戒。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日，日本居民與將到日本旅遊的民眾，最為憂心的，應當是帶走台灣女星大S的「流感」病毒。東京都政府於昨13日發布流感疫情警報，且是在16年來首度於11月發表流感警報。

TBS》、《讀賣新聞》等媒體報導，統計至11月9日，各醫療機構通報的當週流感病例數為29.03例，約為前一週的1.2倍，且超過東京都政府設定的警戒線，因此發布疫情警報。今年的流行程度超過往年，更是16年來首度在11月便超越警戒線；且從9月至今，東京的幼兒園與各級學校已停課逾千次，是2014年同期10倍以上。

放到全國來看，《朝日電視台》報導，厚生勞動省統計，截至9日，全國每家醫療機構的通報人數為21.82人，連續12週呈現上升趨勢。為前一週的1.5倍。宮城縣患者人數最多，為47.11人，其次是埼玉縣45.78人、神奈川縣36.57人、福島縣34.63人、岩手縣30.24人。厚生勞動省再次呼籲民眾漱口、洗手、戴口罩，並採取其他措施防止疫情擴散。

北市府衛生局提醒， 65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及慢性病病人屬於流感的高危險族群，若民眾出現「一燒（發燒）」、「二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）」、「三疲倦」時就可能是感染流感，應佩戴口罩儘速就醫。感染流感要注意有無危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等；另由於嬰幼兒無法表達身體的不適症狀，建議可以觀察寶寶有無呼吸急促或困難、意識改變、不容易喚醒及活動力低下等情形。如已出現危險徵兆，應儘速至大醫院就診，以掌握治療的黃金時間。

相關新聞請見

健康網》日本流感熱 單週增2.4倍！林氏璧解析

