健康網》壓力大也會變胖！ 營養師揭荷爾蒙失衡5警訊

營養師高敏敏提醒，疼痛感放大、疲倦無力、焦慮、憂鬱、睡眠品質差都是警訊。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大到瘦不下來，其實不是意志力不足，而是大腦已經發出求救訊號。當生活壓力長期累積、睡不好、情緒總是繃著，體內的荷爾蒙就會失衡，使人特別想吃高熱量食物、代謝變慢，進而形成「壓力型肥胖」。營養師高敏敏提醒，疼痛感放大、疲倦無力、焦慮、憂鬱、睡眠品質差都是警訊。

高敏敏於臉書粉專提到，壓力肥是荷爾蒙失衡的一種，當身體長期處於「慢性壓力」時，皮質醇會大量上升，讓你特別想吃高熱量食物，久而久之，這些多餘能量就會被轉化成脂肪儲存，形成所謂的「壓力肥」。除了體重增加，也會影響睡眠、情緒與代謝，若經常覺得身體沉重、情緒低落可能腦內啡不足，常見表現有：

請繼續往下閱讀...

●疼痛感放大。

●疲倦無力。

●焦慮、憂鬱。

●睡眠品質差。

當腦袋裡的快樂荷爾蒙變少，連代謝也會跟著「卡卡」，而食物是最天然的情緒調節劑，想讓腦袋重新充滿快樂訊號，可以這樣吃：

營養師高敏敏提醒，高含量色胺酸食物：牛奶、起司、優格、雞胸肉、毛豆、豆腐；是合成血清素與腦內啡的前驅物。（圖取自freepik）

●辣椒素：促進腦內啡釋放，帶來愉悅感。

●富含鎂的食物：杏仁、腰果、可可粉、香蕉、深綠葉菜；可放鬆神經穩定情緒。

●高含量色胺酸食物：牛奶、起司、優格、雞胸肉、毛豆、豆腐；是合成血清素與腦內啡的前驅物。

●mega-3脂肪酸：亞麻籽、核桃、奇亞籽、鮭魚、鯖魚；可幫助穩定多巴胺合成。

除了吃得好，行為改變也能幫大腦放鬆：

●深呼吸：放慢呼吸節奏，幫助神經放鬆，減輕焦慮與緊繃。

●運動：任何規律運動都能促進腦內啡分泌，讓心情更穩定。

●冥想：專注當下能讓壓力指數下降，幫助大腦進入放鬆狀態。

●曬太陽：每天曬10～15分鐘太陽 有助於血清素合成。

●哈哈大笑：笑能促進多巴胺與腦內啡分泌，是最自然的快樂來源。

●遛狗：與毛孩互動能釋放催產素與快樂荷爾蒙，讓身體進入「放鬆又幸福」的狀態。

高敏敏提醒，壓力型肥胖不是不努力，而是大腦太累了。先學會照顧情緒，再談控制體重，穩定作息、補足營養、保持愉悅；當快樂荷爾蒙回來 體態與心情都會更輕盈。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法