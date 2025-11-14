自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

AI工具助力器官移植 降低無效器官獲取率6成

2025/11/14 16:49

美國科學家近日開發出1種AI工具，可將器官移植的無效器官獲取率降低60%。圖為器官移植示意圖。（法新社）

美國科學家近日開發出1種AI工具，可將器官移植的無效器官獲取率降低60%。圖為器官移植示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國科學家近日開發出1種人工智慧（AI）工具，可以將器官移植的無效器官獲取率（即當移植準備開始，但捐贈者過晚死亡）降低60%，該研究發表於刺胳針數位健康期刊上。

根據《衛報》（The Guardian）報導，近年來在需要肝臟移植的情況下，人們開始使用心臟驟停後死亡的捐贈者來擴大移植機會。但在這些心臟停止後死亡器捐（DCD）案例中，大約有一半的移植最終被取消。

這是因為從移除生命延續設備到死亡的時間不得超過45分鐘。如果捐贈者未能在保護器官品質所需的時間內死亡，外科醫生通常會因為增加受體的併發症風險而拒絕移植肝臟。

對此美國史丹佛大學的研究人員開發出1種機器學習模型，用於預測捐贈者是否有可能在器官可用於移植的時間內死亡。該工具預測能力優於頂尖外科醫師的判斷，並將無效器官獲取率降低了60%。

這款新型AI工具是用來自美國多家移植中心的2000多名捐贈者的資料進行訓練。用神經系統、呼吸系統和循環系統數據訓練過的它，可比以往的模型和人類專家更準確預測潛在捐贈者的死亡進程。

研究團隊表示，該模型透過在手術準備工作開始前識別器官何時可能有用，提高移植流程的效率，還有可能讓更多需要器官移植的候選人獲得移植機會。

研究團隊指出，此研究可能是移植領域的重要進展，突顯了先進的AI技術在強化DCD捐贈者器官運用方面的潛力。接下來研究團隊計劃該AI工具進行調整，並在心臟和肺部移植中進行測試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中