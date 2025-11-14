AI工具助力器官移植 降低無效器官獲取率6成

美國科學家近日開發出1種AI工具，可將器官移植的無效器官獲取率降低60%。圖為器官移植示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國科學家近日開發出1種人工智慧（AI）工具，可以將器官移植的無效器官獲取率（即當移植準備開始，但捐贈者過晚死亡）降低60%，該研究發表於刺胳針數位健康期刊上。

根據《衛報》（The Guardian）報導，近年來在需要肝臟移植的情況下，人們開始使用心臟驟停後死亡的捐贈者來擴大移植機會。但在這些心臟停止後死亡器捐（DCD）案例中，大約有一半的移植最終被取消。

這是因為從移除生命延續設備到死亡的時間不得超過45分鐘。如果捐贈者未能在保護器官品質所需的時間內死亡，外科醫生通常會因為增加受體的併發症風險而拒絕移植肝臟。

對此美國史丹佛大學的研究人員開發出1種機器學習模型，用於預測捐贈者是否有可能在器官可用於移植的時間內死亡。該工具預測能力優於頂尖外科醫師的判斷，並將無效器官獲取率降低了60%。

這款新型AI工具是用來自美國多家移植中心的2000多名捐贈者的資料進行訓練。用神經系統、呼吸系統和循環系統數據訓練過的它，可比以往的模型和人類專家更準確預測潛在捐贈者的死亡進程。

研究團隊表示，該模型透過在手術準備工作開始前識別器官何時可能有用，提高移植流程的效率，還有可能讓更多需要器官移植的候選人獲得移植機會。

研究團隊指出，此研究可能是移植領域的重要進展，突顯了先進的AI技術在強化DCD捐贈者器官運用方面的潛力。接下來研究團隊計劃該AI工具進行調整，並在心臟和肺部移植中進行測試。

