健康網》只靠瘦瘦針躺著就能瘦？ 醫曝2大關鍵守住肌肉營養足

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，使用瘦瘦針勿用高劑量導致厭食，應吃足蛋白質等營養，守住肌肉不流失；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為打了瘦瘦針，瘦身就能一勞永逸，但事實真是這樣嗎？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」指出，施用瘦瘦針的最大陷阱是，高劑量啟動了身體的飢荒模式，導致身體努力儲存能量而食慾壓不住。此外，應守住的兩大關鍵底線是，不使用過高劑量導致完全厭食，而須吃足蛋白質等營養、留住肌肉，才能穩定達到瘦身目標。

高劑量啟動飢荒模式恐吃更多

蕭捷健表示，一般人太容易被立即見效的快感誘惑，急著衝高劑量，但當使用高劑量藥物壓到什麼都吃不下時，蛋白質攝取量會嚴重不足。這時身體會以為正處於營養不良的危機中，為了生存，它會增加你的食慾，逼你去尋找高熱量的食物。結果是：藥物幫你踩煞車，但身體本能卻在猛踩油門，導致覺得藥物失效、食慾壓不住；這也是高劑量啟動身體的飢荒模式的一大陷阱。

守住2大底線肌肉營養不流失

此外，蕭捷健也提及，使用瘦瘦針不是可以躺著瘦，仍須努力守住以下2大底線：

●劑量不要過高：劑量不需要衝到最高，需要的是「剛剛好的抑制」，而不是「完全的厭食」，才可以吃足營養。

●守住肌肉的營養底線：千萬不要用一個很大的劑量來讓自己什麼都吃不下，目標應是維持肌肉。另，除了足夠的蛋白質，維持基本的碳水化合物和脂肪也極為重要。

蕭捷健說，當你使用「最低有效劑量」，並搭配足夠的營養的情況下，噁心、想吐的副作用發生機率會大減，身體不會反撲，也就是說，內生性食慾穩定，也能省下不用一直加高劑量並避免未來復胖的費用。

蕭捷健並強調，想一想，到底什麼叫做快？用對了，它能幫你reset身體，贏得這場瘦身耐力賽；用錯了，反而讓你體驗一次史上最快的溜溜球效應。

