健康 > 抗老養生 > 中醫藥

冬天手腳冰冷 有解！中醫師「涼補、平補、溫補」藥膳全解析

2025/11/14 16:15

蘿蔔排骨湯為涼補藥膳。（記者蔡淑媛翻攝）

蘿蔔排骨湯為涼補藥膳。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕粉領族38歲吳小姐身材纖細，從小體力差、手腳冷冰冰，被同學戲稱是「現代林黛玉」，近幾年入冬後症狀更嚴重，就診中醫診斷是「脾腎陽虛」的虛寒體質，中醫師為她開立溫補脾腎與補氣養血的中藥配方，也建議適時補充溫補藥膳，服藥2個月後回診已明顯改善手腳冰冷，以及疲勞症狀。

部立台中醫院中醫師鄭惟仁指出，立冬是冬天要開始的節氣，立冬進補的習俗則始於華人以農立國，冬天是休養生息的季節，食補犒賞體力勞動，但現在社會大家營養好，面對每年立冬進補藥膳，他建議選擇溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳。

鄭惟仁說，市面上常見的藥膳分為涼補、平補、與溫補三種，其中補性最強的是十全大補湯，因為溫燥的藥物含量高，適合寒性體質，但不適合發燒、感冒、或有代謝性疾病患。

平補藥膳則是以四神湯作為代表，藥材溫和，對腸胃還有調理作用，一般人包括老人小孩，或消化不良的民眾都可以使用，另何首烏、靈芝也屬於平補藥膳；至於涼補則以蘿蔔排骨湯、苦瓜排骨湯為代表。

至於寒冬想吃羊肉爐、薑母鴨，鄭惟仁提醒，一般人可適量攝取，但對於肥胖、高血脂的患者，吃太多過度油膩且營養過高的藥膳，恐會加重疾病症狀」建議避免過度食用，或是改採清淡溫和的平補藥膳取代，避免補過頭，不健康還傷身。

鄭惟仁也提醒，立冬後日夜溫差大，高血壓患者因天冷血管收縮，血壓會偏高，要記得定時服藥並隨時監控血壓， 避免腦血管與心血管疾病發作；有呼吸道疾病民眾，天冷易導致鼻過敏加重或誘發氣喘發作，天冷出門記得戴上口罩避免吸入冷空氣發病；還有天冷易讓筋骨僵硬，長輩容易發生走路不順跌倒，建議天冷出門前先做一些暖身動作再出門，避免跌倒骨折風險。

此外，秋冬也是憂鬱症等精神疾病患者發病高峰期，原本有規律服用抗憂鬱劑等身心科藥物患者千萬不要隨意停藥，讓自己情緒平穩健康過好冬。

中醫師鄭惟仁醫師說明，藥膳分為涼補、平補、與溫補，立冬進補建議四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳。（記者蔡淑媛翻攝）

中醫師鄭惟仁醫師說明，藥膳分為涼補、平補、與溫補，立冬進補建議四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳。（記者蔡淑媛翻攝）

中醫師鄭惟仁醫師指出，藥膳分為涼補、平補、與溫補。（記者蔡淑媛翻攝）

中醫師鄭惟仁醫師指出，藥膳分為涼補、平補、與溫補。（記者蔡淑媛翻攝）

