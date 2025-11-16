健康網》山藥抗老、護腸、穩血壓 4種切法料理美味各不同

農糧署分享，不同的山藥料理方式，切法運用也不同。舉例來說，常見切塊可釋放甜味，所以燉湯最適合；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕適逢山藥產季，嘗鮮正當時。提起山藥料理，你是不是只想到煮湯一途？對此，農糧署特別分享，不同的山藥料理方式，切法運用也不同。舉例來說，常見切塊可釋放甜味，所以燉湯最適合。此外，營養師王證瑋也表示，山藥不僅口感綿密，還富含多種保健力，包括：護腸胃、增免疫、維持血壓與心血管健康等；也是從年輕人到銀髮族都能受益的「低調超級食物」。

農糧署於臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，每年10月到隔年2月是國產山藥的主要產季，以常見品種及地方栽培種來說，大多源自於大薯（田薯）、長薯（如基隆山藥）及戟葉田薯（如：恆春山藥）等6大類，分別有塊狀和棍棒狀2種外型，以及白肉、紅肉等不同肉色，且以南投、彰化及新北等地區為主要產地。

4種不同切法 美味小訣竅

此外，農糧署指出，山藥富含澱粉酶、黏蛋白及維生素及礦物質等營養，多變好風味。並特別介紹不同的山藥生熟食料理方式，切法上也大不同，可說是美味小訣竅：

●磨泥：屬於生食料理，清洗後去皮磨泥，適合拌飯、拌麵或做為沾醬；料理如醋拌山藥。

●切絲：屬於生食料理，順纖維縱切、浸泡醋水，可使口感更爽脆水嫩，適合做為涼拌菜；料理如山藥秋葵拌飯。

●切片：屬於熟食料理，橫切成圓片，可使口感更為鬆軟，適合香煎或烘烤；料理如考味橧山藥。

●切塊：屬於熟食料理，逆紋切成角狀，可使澱粉甜味充分釋放，適合煮湯或燉滷；料理如山藥雞湯。

