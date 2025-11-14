自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

才27歲！夜間打鼾流鼻涕 微創新術救回一夜好眠

2025/11/14 15:13

27歲男打鼾合併睡眠中止，奇美醫院以雙極射頻微創扁桃腺手術擴大呼吸道，術後通道變寬，擺脫呼吸器。（記者王捷攝）

27歲男打鼾合併睡眠中止，奇美醫院以雙極射頻微創扁桃腺手術擴大呼吸道，術後通道變寬，擺脫呼吸器。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕台南奇美醫院提醒，長期打鼾恐不是睡太熟，而是睡眠呼吸中止症前兆，會增加高血壓、中風與半夜猝死風險；院方引進雙極射頻扁桃腺切除微創技術，幫助27歲潘男擺脫呼吸器重拾睡眠與工作效率。

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒說，潘男白天精神不濟，夜間嚴重打鼾合併黃鼻涕，就醫檢查發現慢性鼻竇炎、鼻中膈彎曲、鼻甲與扁桃腺肥大，懸壅垂也腫大，雖嘗試藥物與正壓呼吸器治療，效果有限。

沈醫師先以微創鼻竇與鼻中膈鼻道成型手術改善鼻道，再安排雙極射頻扁桃腺切除裝置輔助懸壅垂顎咽成型術，並搭配可吸收止血材質與組織凝膠，術後未出現明顯疼痛或出血，睡覺不再需要正壓呼吸器，打鼾與白天疲倦都大幅改善。

他指出，約有一半打鼾病人在睡眠中伴隨睡眠呼吸中止症，長期讓呼吸道承受過高阻力，恐引發高血壓與心血管疾病甚至腦中風，兒童可能影響顏面發育與學習效率；若合併白天嗜睡、晨起頭痛等症狀，應及早安排睡眠檢查找出阻塞位置。

他說，打鼾常與鼻中膈彎曲、扁桃腺或腺樣體肥大、下顎後縮與肥胖等結構與全身疾病有關，治療會先從減重、側睡、運動與遠離菸酒開始，必要時搭配正壓呼吸器，效果不佳再評估微創上呼吸道手術擴大呼吸空間。

奇美醫院表示，雙極射頻扁桃腺切除裝置（自費）熱傷害低、止血佳，可縮短手術時間並減少術後疼痛與出血，搭配可吸收止血粉與組織凝膠有助傷口癒合與縮短住院天數，呼籲民眾別把打鼾當成小事，睡不好或家人反映打鼾聲過大，都應就醫評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中