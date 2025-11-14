才27歲！夜間打鼾流鼻涕 微創新術救回一夜好眠

27歲男打鼾合併睡眠中止，奇美醫院以雙極射頻微創扁桃腺手術擴大呼吸道，術後通道變寬，擺脫呼吸器。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕台南奇美醫院提醒，長期打鼾恐不是睡太熟，而是睡眠呼吸中止症前兆，會增加高血壓、中風與半夜猝死風險；院方引進雙極射頻扁桃腺切除微創技術，幫助27歲潘男擺脫呼吸器重拾睡眠與工作效率。

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒說，潘男白天精神不濟，夜間嚴重打鼾合併黃鼻涕，就醫檢查發現慢性鼻竇炎、鼻中膈彎曲、鼻甲與扁桃腺肥大，懸壅垂也腫大，雖嘗試藥物與正壓呼吸器治療，效果有限。

請繼續往下閱讀...

沈醫師先以微創鼻竇與鼻中膈鼻道成型手術改善鼻道，再安排雙極射頻扁桃腺切除裝置輔助懸壅垂顎咽成型術，並搭配可吸收止血材質與組織凝膠，術後未出現明顯疼痛或出血，睡覺不再需要正壓呼吸器，打鼾與白天疲倦都大幅改善。

他指出，約有一半打鼾病人在睡眠中伴隨睡眠呼吸中止症，長期讓呼吸道承受過高阻力，恐引發高血壓與心血管疾病甚至腦中風，兒童可能影響顏面發育與學習效率；若合併白天嗜睡、晨起頭痛等症狀，應及早安排睡眠檢查找出阻塞位置。

他說，打鼾常與鼻中膈彎曲、扁桃腺或腺樣體肥大、下顎後縮與肥胖等結構與全身疾病有關，治療會先從減重、側睡、運動與遠離菸酒開始，必要時搭配正壓呼吸器，效果不佳再評估微創上呼吸道手術擴大呼吸空間。

奇美醫院表示，雙極射頻扁桃腺切除裝置（自費）熱傷害低、止血佳，可縮短手術時間並減少術後疼痛與出血，搭配可吸收止血粉與組織凝膠有助傷口癒合與縮短住院天數，呼籲民眾別把打鼾當成小事，睡不好或家人反映打鼾聲過大，都應就醫評估。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法