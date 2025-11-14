自由電子報
健康 > 杏林動態

高雄小港醫院27週年院慶 預計2032年升重度急救責任醫院

2025/11/14 15:08

小港醫院自1998年委由高醫經營，今日歡慶27週年，並期盼早日完成重度急救責任醫院評鑑。（小港醫院提供）

小港醫院自1998年委由高醫經營，今日歡慶27週年,並期盼早日完成重度急救責任醫院評鑑。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立小港醫院今（14）日舉辦歡慶27週年，盼持續落實「永續 × 智能 × 友善」的核心價值，朝「重度級急救責任醫院」邁進，全面強化區域急重症醫療量能，守護南高雄區民眾的生命健康。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，高醫體系以「國際化」與「社會影響力」為願景，不僅硬體建設的成長，亦以國際視野推動醫療進步，並以實際行動回饋社會、影響社區。小港醫院正是將此理念發展的重要場域，期盼透過專業的咀嚼吞嚥照護推向國際舞台。

高醫大校長余明隆表示，小港醫院承襲學校「醫療實踐」的精神，不僅在臨床醫療領域展現創新能量，也在永續發展等面向持續突破，近年不僅榮獲「遠見雜誌」ESG醫療永續獎、2025 亞太暨台灣永續行動獎、國家永續發展獎，更在環境保護上榮獲淨零標章銅級，展現永續競爭力。

小港醫院院長洪志興表示，今年是醫院不僅順利完成總床數之履約，各項建設與升級成果亦陸續展現。目前全院總床數達 761床，加護病床、血液透析床已擴增，大幅提升急重症與慢性病照護量能。院內同時全面翻新日間病房、健康管理中心以及門診空間改善工程，提供病人更舒適、友善的就醫環境。

洪志興說，小港醫院今年9月順利完成醫院評鑑，目前正積極邁向「重度級急救責任醫院」，預計於2032年通過重度級急救責任醫院評鑑。

