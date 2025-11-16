自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子吃不下早餐？營養師建議喝牛奶

2025/11/16 08:24

不少學童在上學前可能很難吃得下早餐，營養師蘇妍臣建議，只要喝點鮮奶即可協助孩子度過一天。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子總會有不想吃正餐的時候，特別是早上趕著上學，你希望他把早餐吃完，孩子卻頻說不想吃、不餓、吃不下；若當天有體育課，更憂心孩子因此沒力氣上課。營養師蘇妍臣建議，只要給孩子喝一杯脫脂或低脂牛奶，即可幫助孩子維持能量，運動後也能幫助水分保留與恢復。

營養師蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」談到，孩子早上沒胃口，要一定逼著他大吃大喝嗎？補一杯這個，就算遇到運動課也不怕！每天早上，爸媽在餐桌前開罵：「快吃，不吃等下沒力氣！」孩子不服氣的回答：「我真的不餓啦。」結果早餐還是沒吃完，爸媽飆血壓，孩子翻白眼，就像演災難片。其實，不一定要硬塞。

蘇妍臣表示，根據Journal of Athletic Training（2023, Vol. 60 Issue 1）系統性回顧指出：在沒有進食的情況下，喝一杯脫脂或低脂牛奶，比只喝水更能維持體液平衡與能量，對早晨還沒開機的孩子，是一個聰明又實際的選擇。

為什麼「這一杯」這麼剛好？蘇妍臣說明，牛奶本身就像「迷你能量包」：含有乳糖（天然碳水）、蛋白質、水分與電解質（鉀、鈉、鎂）。液體型補給比固體早餐更好吸收，不容易撐到不舒服。研究指出，即使沒有額外進食，只喝脫脂／低脂牛奶，在運動後也能幫助水分保留與恢復。

蘇妍臣補充：「液體保留率」（fluid retention）是指身體在喝下液體後，有多少水分能「留下來」、進入細胞或血液中，而不是被身體快速排掉。液體保留率越高，代表水分補得更有效。對孩子來說，這能避免運動後口乾、疲倦、頭暈，也能維持血液循環與肌肉反應。在 JAT 2023 的綜述中，脫脂或低脂牛奶的液體保留率。顯著高於純水，顯示牛奶能幫助孩子更好「鎖水」。

什麼時候喝最剛好？蘇妍臣說明，若孩子真的吃不下，可在體育課前30到60分鐘喝一杯低脂或脫脫牛奶；依台灣建議量為一份為250mL。根據 Nasr L 等人 2023 年研究（IJERPH）指出：「運動前 30 ～ 60 分鐘攝取含碳水＋蛋白的小份餐或飲品，能穩定血糖、減少飢餓感、預防運動中頭暈或情緒不穩。」雖然這研究對象是成年人，但原理同樣適用於早晨上體育課的孩子。畢竟血糖不夠量的孩子，很難有好脾氣也跑不快

最後蘇妍臣提醒，若孩子乳糖不耐，可選無乳糖牛奶或微糖豆漿。避免高糖調味奶，像「早餐喝巧克力奶」這種事，血糖衝太快，等一下就會「電量閃紅燈」。若運動量大、流汗多、天氣熱，牛奶雖能補水，但鈉含量仍低於運動飲料，若是需激烈運動一小時以上（如球類、高強度田徑集訓），可再搭配含電解質飲品。

蘇妍臣提醒，孩子早上沒胃口，不用硬逼他吃滿漢全席。只要一杯低脂牛奶（250 mL 以上），有水分、有碳水、有蛋白，體育課不軟腳，也不會爆脾氣。

