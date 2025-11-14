自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

22歲兒捐肝救父重生 高醫完成第6例不同血型活體肝臟移植

2025/11/14 14:18

李先生夫妻感謝高醫移植中心主任張文燦（右）為李先生（中）進行不同血型活體肝臟移植成功。（記者許麗娟攝）

李先生夫妻感謝高醫移植中心主任張文燦（右）為李先生（中）進行不同血型活體肝臟移植成功。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕至今（2025）年9月底全台約有965人在等待肝臟移植，大愛肝臟有限，但醫學已進步到能進行不同血型的活體肝臟移植。高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（14）日公布今年7月完成的第6例，是由22歲A型血的兒子捐肝給53歲O型血、罹患肝硬化及肝癌的父親，術後至今恢復良好，對於兒子願意捐肝，李先生說「很感動，但又有點不捨」。

53歲的李先生從事倉儲管理，長年做大夜班，他說，自己患有B型肝炎並做定期追蹤，2023年前發現肝纖維化，但沒有太在意。當年7月發現腳水腫，也以為是平常打壘球受傷造成，直到12月才發現已經肝硬化，進一步檢查發現肝臟角落有1顆2.9公分的腫瘤，多家醫院的醫師都建議他換肝。

原本很排斥，後來高醫的醫師告知可做不同血型的活體肝臟移植，22歲A型的獨子與媽媽討論後，想到父親從小的疼愛，決定挺身捐肝給O型的父親，術後父子都恢復良好，且為感謝高醫的救命之恩，李先生和家屬特別捐贈600個保溫瓶給移植中心團隊。

高醫移植中心主任張文燦指出，血型不相同的活體肝臟移植，移植前要做血液透析、打抗排斥藥物抑制抗體等，李先生的兒子因為年輕、體質好又沒有脂肪肝，很適合捐肝，捐出右葉肝臟後，左葉肝臟的也順利增生，大約1個月就能長到原本肝臟的大小，足以應付新陳代謝的功能。

至於接受移植的李先生，未來除了持續服用免疫抑制劑外，原本的B型肝炎在移植後，持續服用B肝抗病毒藥物及施打1年的健保給付B型肝炎的免疫球蛋白，B肝的復發率會降到3-5%。

高醫副院長陳芳銘表示，活體捐贈象徵著家人最深厚的情感連結，自家人之間無條件的愛，也展現家庭最柔軟而堅定的力量。

李先生和家屬感謝高醫移植團隊的照護，特別致贈600個保溫瓶。（記者許麗娟攝）

李先生和家屬感謝高醫移植團隊的照護，特別致贈600個保溫瓶。（記者許麗娟攝）

高醫移植中心主任張文燦說明不同血型活體肝臟移植的困難點。（記者許麗娟攝）

高醫移植中心主任張文燦說明不同血型活體肝臟移植的困難點。（記者許麗娟攝）

