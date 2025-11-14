高血壓死亡率首度止升！年奪4.5萬命 國健署「三大守護網」拚降3成

國健署舉辦「千人響應護血壓 三大資源守護網」活動，包括醫師公會全聯會、台灣腦中風學會、台灣護理學會及台灣職業健康護理學會等皆出席宣示。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕高血壓長年位居國人慢性病與心血管疾病的頭號殺手；如今死亡率卻「不再上升」，這是近年首度出現的好消息，顯示民眾血壓管理意識正在提升。不過每年仍有約4.5萬人死於高血壓相關心血管疾病，防治不能鬆懈，國健署今（14日）攜手醫界啟動「千人響應護血壓 三大資源守護網」，喊出2030年前讓三高疾病死亡率下降三成的目標。

慢性疾病長期是國人健康最大的隱憂，其中高血壓、高血糖與高血脂三高問題，占十大死因約三成。根據健保署資料，20歲以上國人有約330萬人被診斷為高血壓；衛福部統計顯示，高血壓性疾病標準化死亡率自2023年的16.5%降至2024年的16%，是近年來首度下降。

儘管如此，每年仍有約4.5萬人因高血壓相關心血管疾病離世。為強化血壓管理，國健署舉辦「千人響應護血壓 三大資源守護網」活動，包括醫師公會全聯會、台灣腦中風學會、台灣護理學會及台灣職業健康護理學會等皆出席宣示，盼透過「成人預防保健」、「日常血壓量測」及「社區安心血壓站」三大資源，建立「可見、可行、可行動」的血壓守護路徑，讓民眾更便利、也更正確地量血壓，掌握自身健康。

不少民眾會疑惑「我這麼認真量血壓，真的有人看嗎？」國健署署長沈靜芬表示，三高疾病彼此緊密相扣，血壓控制是預防慢性病的核心，不論在家量測或到社區安心血壓站，都能掌握血壓變化，這次「千人響應 醫起722」活動，就是要讓民眾知道「自己量的血壓有人看、醫師會關心」，讓大家更願意主動量測，做到好的血壓管理才有辦法達到2030年三高慢性病標準死亡率要下降1/3的目標。

為讓血壓管理真正落實日常生活，國健署整合三大資源，打造完整的血壓守護路徑：

第一：成人預防保健服務，今年起免費健檢年齡下修至30歲，並新增「三高風險評估」與「衛教介入」，讓更多年輕族群能及早掌握健康狀況、改善生活習慣，從源頭降低慢性病風險。

第二：日常血壓量測，推動「722原則」連續7天、早晚各量2次（間隔1分鐘），協助民眾建立規律量測習慣，及早察覺異常，在醫事人員鼓勵與醫師檢視下，可形成正向循環，使血壓管理更落實。

第三：社區安心血壓站，全台已設置超過3000處血壓站，其中700處獲國健署認證為「安心血壓站」，分布於全國22縣市，提供便利又可靠的量測環境。若發現血壓異常，民眾可攜帶紀錄回診，由專業醫療人員協助判讀與追蹤，形成社區健康支持網絡。

