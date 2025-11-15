健康網》香菇、栗子保鮮選購這樣做 補冬雞湯搭配更安心

中華民國營養師公會全國聯合會常務理事、營養師蔡一賢營養師表示，選購栗子時，以外皮光滑、飽滿、無裂痕者較佳；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著秋意漸濃，一碗熱騰騰的養生雞湯成為許多人溫補的首選。食品藥物管理署邀請中華民國營養師公會全國聯合會常務理事、營養師蔡一賢營養師，分享烹煮雞湯時，常見的配料：香菇與栗子的選購與保存秘訣，教導民眾煮出兼顧食品安全又滋補的靈魂雞湯。

挑選保存有訣竅 安心吃香菇栗子

選購栗子時應以外皮光滑、飽滿、無裂痕為佳，手感沉穩、搖晃無聲音代表果肉新鮮；若殼表發霉、有裂口或乾癟，可能已受潮或變質，建議避免購買。

在保存方式上，由於栗子為含單元及多元不飽和脂肪與醣類較高的食材，生栗子建議剝殼後密封冷藏，可保存約3至5天；熟栗子應儘早食用，或分裝冷凍延長保存期限。

而鮮香菇方面，挑選菇傘完整、色澤均勻、柄部乾爽無黏液的較佳；若表面發黑、有水漬或黏稠感，則可能已腐壞。乾香菇則以傘形厚實、皺紋細緻、香氣自然者為佳，若出現刺鼻或異常氣味、外觀泛白，應避免食用。

在保存方面，鮮香菇宜放冷藏通風處，使用紙袋或透氣盒裝，避免濕氣聚集導致腐敗；乾香菇則應密封存放於陰涼乾燥處，以防潮濕發霉或變軟。香菇與栗子都不宜與高濕或氣味重的食材混放，以免吸附異味或產生交叉污染。

另外，針對選購通路，蔡一賢營養師提醒，市面上香菇與栗子品項眾多、價格差異大，消費者應避免貪便宜選購來源不明的產品。選擇有信譽的品牌，並留意產品外包裝上要有明顯中文標示，包括品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、製造廠商或國內負責廠商的名稱、電話號碼及地址、原產地（國）及有效日期等資訊。

此外，若透過網購平台購買乾香菇或栗子，建議確認賣家評價與回應紀錄，避免僅因包裝美觀或網紅推薦而疏於檢查。產品若出現異味、異色、發霉或蟲蛀等狀況，均應避免食用。

最後蔡一賢強調，秋冬是栗子與菇類的盛產季節，不僅風味佳、營養豐富，選購與保存也需謹慎。唯有掌握正確知識及挑選與保存技巧，才能吃得安心也更有保障。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1052期

