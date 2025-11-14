自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

人體能自製「天然止痛物質」？新研究揭不成癮止痛新方向

2025/11/14 11:59

慢性疼痛是許多人長期的困擾，科學家一項新發現，為開發非成癮性止痛藥帶來新希望。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

慢性疼痛是許多人長期的困擾，科學家一項新發現，為開發非成癮性止痛藥帶來新希望。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據發表於《臨床研究雜誌》（JCI）的一項新研究，英國里茲大學科學家領導的團隊發現，人體擁有一套天然的止痛機制，有望為全球數百萬慢性疼痛患者，提供一條取代類鴉片藥物的新方向。

據科普新聞網站《SciTechDaily》報導，該研究指出，人體部分神經細胞，特別是在「脊髓神經節」結構中，能自行生成並釋放功能類似「苯二氮平類」（benzodiazepines）藥物的胜肽。由於此過程僅發生在周邊神經系統，能精準在疼痛源頭「調降」訊號，而不會影響中樞神經，因此研究團隊認為，這能避免傳統藥物帶來的嗜睡、成癮等副作用。

研究主持人甘珀（Nikita Gamper）教授表示，儘管醫學對疼痛已有深入了解，但治療方式卻無重大突破，「類鴉片藥物仍是黃金標準，它們雖有效卻也極其危險」，凸顯尋找替代方案的迫切性。

為慢性疼痛患者提供新希望

里茲的疼痛醫學顧問巴拉尼達蘭（Ganesan Baranidharan）醫師認為，這項發現為長期受慢性疼痛及藥物副作用所苦的患者提供了新希望。他指出，醫界迫切需要更多治療選項，以幫助那些因長期用藥而感到「像殭屍一樣」的病患。

這項發現為開發新型標靶藥物創造了可能性。甘珀教授的團隊已獲得350萬英鎊（約1.4億新台幣）的資金，將展開為期5年的新計畫，深入探索此機制，目標是開發出不需穿過「血腦屏障」即可發揮作用的新藥。

據統計，全球高達3分之1的人口每日承受疼痛之苦。共同參與研究的美國學者伯塔（Temugin Berta）表示，這項成果體現了學術界的協作精神，當科學家們共同努力時，便能在理解與治療疼痛方面取得重大進展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中