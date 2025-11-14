人體能自製「天然止痛物質」？新研究揭不成癮止痛新方向

慢性疼痛是許多人長期的困擾，科學家一項新發現，為開發非成癮性止痛藥帶來新希望。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據發表於《臨床研究雜誌》（JCI）的一項新研究，英國里茲大學科學家領導的團隊發現，人體擁有一套天然的止痛機制，有望為全球數百萬慢性疼痛患者，提供一條取代類鴉片藥物的新方向。

據科普新聞網站《SciTechDaily》報導，該研究指出，人體部分神經細胞，特別是在「脊髓神經節」結構中，能自行生成並釋放功能類似「苯二氮平類」（benzodiazepines）藥物的胜肽。由於此過程僅發生在周邊神經系統，能精準在疼痛源頭「調降」訊號，而不會影響中樞神經，因此研究團隊認為，這能避免傳統藥物帶來的嗜睡、成癮等副作用。

研究主持人甘珀（Nikita Gamper）教授表示，儘管醫學對疼痛已有深入了解，但治療方式卻無重大突破，「類鴉片藥物仍是黃金標準，它們雖有效卻也極其危險」，凸顯尋找替代方案的迫切性。

里茲的疼痛醫學顧問巴拉尼達蘭（Ganesan Baranidharan）醫師認為，這項發現為長期受慢性疼痛及藥物副作用所苦的患者提供了新希望。他指出，醫界迫切需要更多治療選項，以幫助那些因長期用藥而感到「像殭屍一樣」的病患。

這項發現為開發新型標靶藥物創造了可能性。甘珀教授的團隊已獲得350萬英鎊（約1.4億新台幣）的資金，將展開為期5年的新計畫，深入探索此機制，目標是開發出不需穿過「血腦屏障」即可發揮作用的新藥。

據統計，全球高達3分之1的人口每日承受疼痛之苦。共同參與研究的美國學者伯塔（Temugin Berta）表示，這項成果體現了學術界的協作精神，當科學家們共同努力時，便能在理解與治療疼痛方面取得重大進展。

