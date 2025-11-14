自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》AI篩檢新利器「睡眠呼吸中止症」快檢測免過夜

2025/11/14 13:55

睡眠呼吸中止症與高血壓、心臟病、糖尿病、憂鬱症、腦中風、失智症等，均有密切關聯，影響健康風險高；情境照。（圖取自freepik）

睡眠呼吸中止症與高血壓、心臟病、糖尿病、憂鬱症、腦中風、失智症等,均有密切關聯,影響健康風險高;情境照。(圖取自freepik)

文／李愛先

明明睡了7、8個小時，白天卻還是沒什麼精神、容易打瞌睡？小心這可能不是單純太累、睡不夠，而是「睡眠呼吸中止症」（Obstructive Sleep Apnea，OSA）在作祟。為了能夠更方便地及早發現病症，新型免過夜的「超音波智慧睡眠檢測」無需住院，只需10-15分鐘，即可透過人工智慧AI快速且精準的完成睡眠呼吸中止篩檢及風險評估，有助把握早期治療的黃金時間。

據統計發現，77%的打鼾患者不確定自己有沒有打鼾，23%的患者甚至堅信自己不會打鼾。就算家人提醒，許多人可能也將其視為「只是最近太累了」而不以為意。然而，嚴重打鼾可能是睡眠呼吸中止的第一個警訊。患者在睡眠時會反覆發生上呼吸道暫時性阻塞，導致呼吸中斷而驚醒，進而打斷深層睡眠，更讓身體整晚處於缺氧狀態，長期下來，也會提高多種併發疾病的風險。

OSA與多種慢性病息息相關

此外，國際研究也指出，阻塞性睡眠呼吸中止症與高血壓、心臟病、糖尿病、憂鬱症、腦中風、甚至失智症，均有密切關聯。除了健康風險，OSA還會影響白天的專注力與反應時間，也是交通事故和工作失誤的潛在風險因子。另，肥胖、年長者是阻塞性睡眠呼吸中止症的重要危險因子，但許多OSA患者並不屬於肥胖族群，也不是中老年人，而是外觀體態看起來健康的壯年上班族。

不過，OSA的危害雖不容小覷，但診斷率一直偏低。主要原因是傳統的睡眠檢查方式「多項睡眠生理檢查（PSG）」需前往醫院睡眠中心住一晚，加上排隊等候床位常需耗時3-6個月，而讓許多人打退堂鼓。另，住院過夜時身上須貼滿感測器，也可能無法反映真實的睡眠狀態。亞東醫院健康管理中心與睡眠中心及耳鼻喉部醫療專家合作導入了「免過夜的超音波智慧睡眠檢測」，讓健檢客戶或一般民眾能在門診流程中快速完成初步篩檢，協助早一步發現問題、介入改善。

非侵入式快檢有助早期發現

至於新型免過夜的超音波智慧睡眠檢測，則結合人工智慧AI技術以及上呼吸道超音波影像，可在10-15分鐘內，完成對受檢者上呼吸道結構的掃描。檢測過程完全非侵入式，也適合一般健檢流程中搭配使用。

該項技術已獲得美國FDA、歐盟CE與台灣TFDA等認證，並已在臺大醫院、美國史丹佛大學睡眠醫學中心實際應用與驗證，證實超過九成的中重度OSA患者可以透過這項檢查提早偵測出來。這也代表許多原本會被忽略的年輕族群，經由有此項檢測機會在身體出現重大異常前就發現隱憂，為健康及生活品質爭取關鍵先機，以達早期發現、精準治療。

誰應該考慮做這項檢測呢？

●常常打鼾、鼾聲大到吵醒家人。

●家人曾發現你睡覺時呼吸停止。

●無論睡多久，白天依舊昏昏沉沉、精神難集中。

●頸圍較粗。（男性 > 40 cm，女性 > 35 cm）

若有上述一項或多項情況，建議主動向醫師諮詢是否適合進行進一步檢測。

（本文作者為亞東紀念醫院健康管理中心主任、亞東紀念醫院心臟血管內科專任主治醫師；原文刊登於亞東院訊 第308期

