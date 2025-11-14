自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》當心代謝症候群警訊！ 5招穩糖遠離糖尿病

2025/11/14 12:00

國健署指出，代謝症候群及糖尿前期有機會逆轉，飲食應均衡，遵循低油、低鹽、低糖、高纖原則，避免精緻糖類；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，代謝症候群及糖尿前期有機會逆轉，飲食應均衡，遵循低油、低鹽、低糖、高纖原則，避免精緻糖類；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，台灣20歲以上國人高血糖盛行率為12.8%，顯示血糖健康已成為重要課題。國民健康署建議，糖尿病前期民眾可透過定期檢查、血糖監測、均衡飲食、規律運動、積極管理代謝症候群等方式，降低發展為糖尿病的風險。

今（14）日適逢世界糖尿病日，國健署於臉書專頁發文呼籲，代謝症候群及糖尿前期是有機會逆轉的，提醒應積極進行自我健康管理，並透過以下穩糖5招，遠離糖尿病的威脅：

定期檢查早偵測：善用國民健康署提供的成人預防保健服務，及早掌握健康狀況、降低併發症的發生風險。

血糖監測不輕忽：定期量測血糖，隨時掌握血糖變化，穩定於正常範圍內（70-99mg/dL）。

均衡飲食3低1高：飲食要均衡，遵循低油、低鹽、低糖、高纖飲食原則，多選擇多樣化食物，避免精緻糖類。

身體活動穩血糖：每次運動至少30分鐘以上，並搭配不同運動種類，每週累積運動150分鐘。

加強管理逆轉代謝：血糖異常伴隨腹部肥胖、血壓過高、血脂過高任兩項，即為代謝症候群。

此外，國健署也於「健康久久」網站發文指出，為降低代謝症候群患者發展為糖尿病等慢性疾病的風險，111年7月起推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，其中符合糖尿病前期標準的逾9萬名個案，經3次或以上的追蹤管理，約有13%、1.2萬人的糖化血色素已緩解達正常值，顯示持續追蹤與健康管理可有效改善血糖控制，延緩疾病進展。

因此，國健署呼籲民眾應關心自身健康，落實個人健康管理，逆轉代謝症候群。

