醫師節、糖尿病日感謝醫護 基隆議長：讓醫護有更好工作環境

基隆市議長童子瑋在臉書貼文，感謝醫師照顧病患，呼籲國人忙碌生活，注意自己健康。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會議長童子瑋指出，這幾天因颱風的影響，有兩個重要節日的行程，無法特別安排，但在他看來，這兩個節日所代表的精神是一致的。分別是11月12日的醫師節與11月14日的世界糖尿病日，在颱風侵襲的日子裡，更提醒大家健康的重要性，以及醫師與醫療夥伴的努力。

童子瑋表示，他要要向所有在第一線辛苦付出的醫師與醫療照護體系內夥伴說聲謝謝。因為每一次看診、巡房、值班的背後，都是他們默默守護市民健康的付出。他也提醒大家，在忙碌的生活中，別忘了好好照顧自己，因為健康是生活中最重要、卻也最容易被忽略的本錢。

童子瑋強調，未來將會持續支持基隆的醫療發展，讓醫護人員有更好的工作環境，也讓市民獲得更完善的照顧。他再次向每一位在崗位上守護大家健康的醫師與醫療人員，致上最誠摯的感謝。

