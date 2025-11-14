限制級
「中風」好發季！40歲男曬衣倒地 識中風4步驟「FAST」牢記
〔記者張軒哲／台中報導〕近日季節交替，溫度下降，頻傳中年人中風案例，台中一名40歲男子日前在家曬衣服時，突然感覺右手沒力、步伐不穩，隨即倒地。家人將他送往光田綜合醫院急診，經判斷為缺血性腦中風，經施打血栓溶解劑後，成功打通阻塞血管，男子意識才恢復清楚，現已能自行行走。
昨（13）日晚間豐原一名59歲娃娃車司機因腦溢血，駕車撞上分隔島，所幸車上幼童與隨車老師未受傷，光田醫院近日收治中風患者才40歲，神經內科醫師林瑛哲表示，患者到院時一側肢體完全癱軟、語言不清，判斷為典型的急性中風表現。經緊急影像檢查確認為缺血性中風後，給予血栓溶解治療，血流恢復後，患者肢體活動力迅速改善。
在進一步檢查後也發現，男子有「心房顫動」病史，卻因工作忙碌未規律服藥，導致血液凝結形成血栓，隨血流跑進腦部，引發中風，這名患者年紀不到50歲，屬於年輕型中風，臨床上常見因「心律不整」或「甲狀腺亢進」造成血流不穩，導致腦部血管栓塞。
他提醒，心房顫動是一種隱性殺手，患者可能沒有明顯症狀，卻比一般人高出5倍以上中風風險；若有心悸、胸悶或脈搏忽快忽慢的狀況，應盡早就醫做心電圖檢查，必要時服用抗凝血藥物預防血栓生成。
林瑛哲呼籲民眾熟記中風4步驟「FAST」原則：F（Face）臉部不對稱、A（Arm）手臂無力、S（Speech）講話不清、T（Time）立即送醫，若能在發作後3小時內打通血管，康復機率可大幅提升。
