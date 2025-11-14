自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「中風」好發季！40歲男曬衣倒地 識中風4步驟「FAST」牢記

2025/11/14 09:55

台中40歲男子患者有心房顫動病史，未規律服藥，導致血液凝結形成血栓，隨血流跑進腦部，引發中風。（記者張軒哲攝）

台中40歲男子患者有心房顫動病史，未規律服藥，導致血液凝結形成血栓，隨血流跑進腦部，引發中風。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近日季節交替，溫度下降，頻傳中年人中風案例，台中一名40歲男子日前在家曬衣服時，突然感覺右手沒力、步伐不穩，隨即倒地。家人將他送往光田綜合醫院急診，經判斷為缺血性腦中風，經施打血栓溶解劑後，成功打通阻塞血管，男子意識才恢復清楚，現已能自行行走。

昨（13）日晚間豐原一名59歲娃娃車司機因腦溢血，駕車撞上分隔島，所幸車上幼童與隨車老師未受傷，光田醫院近日收治中風患者才40歲，神經內科醫師林瑛哲表示，患者到院時一側肢體完全癱軟、語言不清，判斷為典型的急性中風表現。經緊急影像檢查確認為缺血性中風後，給予血栓溶解治療，血流恢復後，患者肢體活動力迅速改善。

在進一步檢查後也發現，男子有「心房顫動」病史，卻因工作忙碌未規律服藥，導致血液凝結形成血栓，隨血流跑進腦部，引發中風，這名患者年紀不到50歲，屬於年輕型中風，臨床上常見因「心律不整」或「甲狀腺亢進」造成血流不穩，導致腦部血管栓塞。

他提醒，心房顫動是一種隱性殺手，患者可能沒有明顯症狀，卻比一般人高出5倍以上中風風險；若有心悸、胸悶或脈搏忽快忽慢的狀況，應盡早就醫做心電圖檢查，必要時服用抗凝血藥物預防血栓生成。

林瑛哲呼籲民眾熟記中風4步驟「FAST」原則：F（Face）臉部不對稱、A（Arm）手臂無力、S（Speech）講話不清、T（Time）立即送醫，若能在發作後3小時內打通血管，康復機率可大幅提升。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中