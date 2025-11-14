自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

東京血管栓塞止痛國際會議 大林慈濟獲最佳案例獎

2025/11/14 10:00

大林慈濟醫院醫師陳祈池（中）在大會中獲頒最佳案例獎。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院醫師陳祈池（中）在大會中獲頒最佳案例獎。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「血管栓塞止痛」國際學術會議（VENTI）日前在日本東京舉行，大林慈濟醫院疼痛治療整合中心團隊，在大會發表結合影像導引注射，以「微細動脈栓塞止痛術」（TAME）改善病人慢性肩頸痛、膏肓疼痛，提供慢性肌肉骨骼疼痛患者全方位治療，獲最佳案例獎。

此場「血管栓塞止痛」國際學術會議，有來自世界各地14國講師、350名專家學者共襄盛舉，台灣也有40多名專家學者與會，代表大林慈濟與會發表的醫師陳祈池在多國案例競賽中，以卓越的表現奪下最佳案例獎，獲得此術創始者、大會主辦人奧野醫師頒獎，讓台灣血管栓塞止痛術實力，受到國際肯定。

大林慈濟表示，血管栓塞止痛通常就是指微細動脈栓塞止痛術，是一種微創介入治療，藉由將栓塞劑注入疼痛部位異常增生的微血管，阻斷異常血流達到止痛效果，可在1週到1個月內大幅緩解疼痛症狀，且止痛效果持久，能改善關節活動及增進復健治療效果；此療法適用多種慢性肌肉骨骼疼痛，包括肩關節炎、網球肘、手指關節炎、肌腱炎、膝關節炎、髖關節炎、足底筋膜炎及阿基里斯腱炎等頑固性疼痛。

面對複雜多變的疼痛問題，大林慈濟疼痛治療整合中心結合醫師陳祈池、王思讚等多科別醫療專長，提供多模式、全方位治療方案，2年內累積近200例微細動脈栓塞止痛術個案病例，並將此技術融入疼痛治療系統，協助長期飽受疼痛困擾的患者重拾生活品質。

大林慈濟醫院醫師王思讚（左）、陳祈池（右）結合影像導引注射，改善病人慢性肩頸痛及膏肓疼痛。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院醫師王思讚（左）、陳祈池（右）結合影像導引注射，改善病人慢性肩頸痛及膏肓疼痛。（大林慈濟醫院提供）

