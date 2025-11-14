車禍受傷痛到睡不著 創新微導管栓塞術解決疼痛

:員榮心導室主任林彤宥醫師解釋血管栓塞術。（員榮醫療體系提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名46歲男子約半年前騎機車發生車禍，連人帶車摔倒，右肩著地受傷，雖有吃藥、復健，但晚上睡覺翻身壓到仍會痛醒，他到員榮醫療體系員榮醫院復健科求診，院方採用微導管栓塞術，阻斷增生血管，再配合心導管手術，降低患者的疼痛

患者自訴車禍後，因為沾黏，右肩膀活動度大幅受限，工作太勞累會因為肩頸痠痛造成劇烈偏頭痛，吃了數個月的止痛藥並從事復健，但效果有限，晚上睡覺仍會痛醒。

醫院安排患者接受核磁共振，發現右肩旋轉肌腱有撕裂傷，肱骨骨髓水腫、關節囊韌帶撕裂。骨骼超音波也發現患部血流增加。這類疼痛往往來自於關節處新生的異常微細血管，周邊還伴隨細小且裸露的疼痛神經增生，導致病患長期不適。

他說，他們透過「經導管動脈微栓塞術（TAME）」在內的微導管栓塞新技術，以血管攝影精準找出異常微血管並進行栓塞，阻斷疼痛來源，大幅緩解症狀。

員榮心導室主任林彤宥醫師表示，臨床經驗顯示，這項療法過程與心導管、腫瘤栓塞治療類似，醫師會從手腕橈動脈或鼠蹊部股動脈進行穿刺，在X光透視下導引微導管，將栓塞劑或微球材料注入異常血管，使周邊異常神經因血流受阻而降低活性，減少疼痛訊號傳導。栓塞後，影像顯示原本「雲霧狀」的血管明顯減少，患者疼痛也隨之改善。

根據國內外臨床研究統計，約有八成患者在治療後疼痛顯著減輕，復發率也比傳統藥物或注射治療低。肩膀疼痛案例通常需針對5至6條血管處理。大部分患者在一週至一個月內即可明顯改善關節活動度，並有助於後續復健；同時復發比率相對低。不過，仍有約15%至20%的患者改善幅度有限。

患者新生的異常微細血管（圖左，標注為B），處理過程中異常微細血管逐漸消失（圖中），手術過異常微細血管都被不見（圖右，標注為A）（員榮醫療體系提供）

