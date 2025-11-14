自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

美研究：女性攝取過度加工食品多 罹患腸癌早期前驅病變風險高

2025/11/14 09:47

美國加州州長紐森2025年10月簽署全美首部針對過度加工食品的法律，將在未來10年內逐步淘汰學校餐點中的過度加工食品。（法新社檔案照）

美國加州州長紐森2025年10月簽署全美首部針對過度加工食品的法律，將在未來10年內逐步淘汰學校餐點中的過度加工食品。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕最新研究顯示，飲食中高比例攝取「過度加工食品」（UPF，超加工食品）的50歲以下婦女，罹患可能導致腸癌的腸道異常增生風險更高。

英國「衛報」13日報導，所謂「過度加工食品」，一般指經工業化生產、通常可即食、幾乎不含完整食材、膳食纖維與維生素的產品，且通常含有高量的飽和脂肪、糖、鹽與食品添加物。

雖然這一概念本身存在爭議，尤其是在「是否所有過度加工食品都不健康」的問題上，但已有多項研究指出，這類食品與多種健康問題有關，例如心臟病風險上升與早逝等。

如今，研究人員指出，攝取過度加工食品較多的婦女，罹患常見的腸道瘜肉、也是腸癌早期前驅病變「傳統腺瘤」（conventional adenomas）的風險較高。

美國麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）研究主持人安德魯‧陳（Andrew Chan）指出，這項研究的起點，是為了探討年輕族群腸癌發生率上升的原因，絕大多數瘜肉不會發展成腸癌，但年輕患者罹患的大部分腸癌，都是從這些前驅病變演變而來。

根據刊登於「美國醫學會腫瘤學期刊」（JAMA Oncology）的研究報告，陳與同僚分析美國「第2期護理人員健康研究」（Nurses’ Health Study II）中的資料。該研究於1989年展開，對象為1947年至1964年間出生的女性護理師。

自1991年起，參與者每4年需填寫1次飲食問卷，回報過去12個月內各類食物的攝取頻率。

研究團隊共分析2萬9105名受試者的資料，她們皆完成問卷、在1991年後至少接受過1次大腸鏡檢查，且無瘜肉、發炎性腸病或除非黑色素皮膚癌以外的癌症病史。

研究追蹤至2015年6月止，當時所有受試者皆已年滿50歲。結果共記錄到1189例早發性傳統腺瘤，以及1598例另一種瘜肉「鋸齒狀病變」（serrated lesions）。

研究人員依受試者的過度加工食品攝取量，分為5等分組。結果發現，與每日平均攝取3.3份UPF（最低組）者相比，每日平均攝取9.9份（最高組）者，在控制身體質量指數（BMI）、吸菸與運動量等變因後，罹患早發性傳統腺瘤的風險高出45％。

然而，攝取UPF與發展出「鋸齒狀病變」之間，並無顯著相關。

研究也指出若干限制，包括結果仰賴受試者回憶飲食內容、食物分類標準存在模糊地帶、未直接追蹤腸癌本身的發展，且無法證明UPF是導致瘜肉的直接原因。

然而，陳指出，仍有多種合理機制可以解釋此結果，包括UPF與肥胖、第2型糖尿病等代謝異常相關，而這些疾病已知會增加腸癌風險。UPF也可能促進慢性發炎，或改變腸道微生物與腸黏膜的健康狀態。

陳表示，雖然這項結果也可能同樣適用於男性，但仍需要更多研究驗證。他強調，研究結果並非代表只要吃過度加工食品就一定會得癌症，「但這是拼圖的一部分，有助於理解導致癌症發生率上升的潛在因素。」

