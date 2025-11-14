自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》間歇性斷食益菌增生 不只控血糖還能保骨本

2025/11/14 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

糖尿病不僅讓血糖失控，還會悄悄帶走骨頭裡的「骨本」，增加骨質疏鬆與骨折風險。最新研究顯示，間歇性斷食是一種能調整代謝狀態的飲食方式，對血糖控制和體重管理都有幫助，但它與骨骼健康的關聯仍不明。

透視腸道菌》間歇性斷食益菌增生 不只控血糖還能保骨本

2025年發表於《Gut Microbes》 的研究以糖尿病小鼠為對象發現，間歇性斷食不僅讓血糖顯著下降，還改善骨質密度與鬆質骨的微觀結構，包括骨密度（BMD）、骨體積率（BV/TV）、骨小樑厚度（Tb.Th）與骨小樑間距（Tb.Sp） 等參數。進一步分析腸道菌相發現，斷食後Christensenellaceae益菌顯著增加；這種菌會釋放含miR-551b的外泌體，能跨越腸道進入骨組織，活化造骨細胞、抑制破壞骨細胞，幫助骨骼維持健康。實驗也證實，直接補充這種益菌或它的外泌體，也能達到類似效果。

維持規律飲食、攝取足夠膳食纖維與發酵食物，有助於益菌繁殖；搭配適度運動與良好作息，或許就能在控制血糖的同時，也幫骨本加分。（）

