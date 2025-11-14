健康網》更年期不只停經 泌尿道亮紅燈 醫教5保養

更年期因雌激素減少，泌尿道與陰道黏膜會逐漸變薄，導致防禦力下降，細菌更容易入侵；組織萎縮也可能引發頻尿、急尿或漏尿。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕更年期並非只有停經或情緒波動，泌尿道問題也是許多女性在這個階段常遇到的困擾。新北市板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，更年期女性因荷爾蒙下降，泌尿道更容易出現不適，提醒女性務必重視。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」表示，更年期因雌激素減少，泌尿道與陰道黏膜會逐漸變薄，導致防禦力下降，細菌更容易入侵；組織萎縮也可能引發頻尿、急尿或漏尿。

此外，骨盆底肌肉鬆弛會讓支撐力下降，使膀胱下垂；菌叢失衡則增加反覆感染的風險。這些變化使得更年期女性經常面臨泌尿道困擾，影響生活品質。

5招守護泌尿健康

●局部荷爾蒙治療：低劑量雌激素能修復黏膜、減少乾澀與感染，包括陰道乳膏、陰道環、陰道錠劑。劑量低，不進入全身循環，副作用小。

●婦科雷射治療：刺激黏膜與膠原再生，改善乾澀、頻尿、尿失禁，適合反覆感染或無法使用荷爾蒙的女性。

●補充益生菌：維持陰道與泌尿道菌叢平衡。日常可吃優格、發酵食品，或選含乳酸菌的益生菌保健品。

●骨盆底肌訓練：如凱格爾運動，幫助強化支撐力，降低漏尿與下垂風險。

●規律檢查與醫師討論：每位女性的狀況不同，最適合的治療方式需要醫師量身規劃。

嚴絢上強調，更年期是一段身體轉換的旅程，不僅是停經，也包含情緒、睡眠與泌尿道的各種挑戰。女性並不孤單，只要透過生活調整與專業治療，就能更自在地迎接人生的新階段。

