健康網》運動不靠意志力！ 3方法快樂「動」起來

2025/11/15 09:36

恆新復健科診所醫師王思恒指出，透過設定有趣的活動、把遠大目標拆成小步驟，以及接受偶爾失敗，我們才能真正跨出運動的第一步。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕總是決定明天開始運動，卻總是沒開始？恆新復健科診所醫師王思恒指出，問題不在於意志力，而在於方法不對。行為科學研究指出，動力不是靠硬拚，而是靠智慧。透過設定有趣的活動把遠大目標拆成小步驟，以及接受偶爾失敗，我們才能真正跨出運動的第一步。

覺得自己好懶、好沒意志力？先別急著罵自己。王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，行為科學家Ayelet Fishbachy在TED演講時指出，動力不是蠻力，而是智慧。我們常以為動力像肌肉，要硬練。但事實是，動力是一種「知識」，是需要學習的。他也分享3個聰明的方法，幫你踏出運動的第一步：

1.別再設定「痛苦」的目標

王思恒提到，很多人運動是為了瘦下來或變健康。但這些目標的過程可能很痛苦。 研究發現，樂趣是讓人堅持下去的關鍵。與其逼自己跑無聊的跑步機，不如找一個你「不那麼討厭」的活動：

●聽著Podcast快走。

●跟朋友去上有趣的舞蹈課。

●只是單純的伸展身體。

重點是，要能享受那個過程，而不是只想著趕快做完。

2.把一年的目標，縮短成一天

你是否曾立下「今年要瘦10公斤」的宏願，然後在第三週就放棄了？ 這就是「中途問題」。目標太遠，中間的無力感會吞噬你。解決方法：把終點線拉到眼前。不要設定「每週運動五天」，改成我今天要運動15分鐘。每天都是一個新的開始和結束。短目標讓你更容易獲得成就感，保持動力。

3.擁抱「失敗」，拿掉「自尊」

你是否因為昨天偷懶沒運動，今天就乾脆「擺爛到底」？這是你的自尊心在作祟。學學玩電玩吧！你會因為角色GG就再也不玩嗎？不會，你會馬上重來，因為你知道那只是過程。輸掉沒關係，再來一次就好了，運動也是，少做一天，沒關係的。只能做10分鐘也很好，那種有點喘、有點痠的不舒服，正是你正在成長的訊號。

王思恒補充，別再等那個充滿幹勁的完美時刻。 用智慧去設計你的運動計畫，從一個好玩的、短期的小目標開始。今天，就是你的「明天」。

