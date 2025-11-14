健康網》長輩用藥愈多愈危險 副作用恐連環爆

老年人的生理機能逐漸退化，藥物在體內的吸收、分布、代謝與排除都會受到影響，當用藥種類多時，更容易出現交互作用與副作用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

文／蕭鈺螢

72歲的李先生最近因血壓控制不穩，醫師為他更換新的降血壓藥。服用幾天後出現頭暈。於是他到附近診所拿了止暈藥，沒多久又出現排尿困難，只好再到泌尿科求助，又被開立助排尿藥物。

女兒擔心父親藥越吃越多，便帶著所有藥物到藥局諮詢，才發現原來是降壓藥引起的頭暈．止暈藥又造成排尿困難。藥師聯絡醫師調整用藥後，李先生的血壓逐漸恢復穩定，也不需要額外用藥。

長輩代謝慢更易出事 用藥千萬別自己加減

隨著年齡增長，老年人的生理機能逐漸退化，藥物在體內的吸收、分布、代謝與排除都會受到影響。再加上多數長輩同時罹患多種慢性疾病，當用藥種類多時，更容易出現交互作用與副作用。

根據美國老年醫學會（American Geriatrics Society,AGS）針對65歲以上族群提出的「潛在不適當用藥」清單，若藥物的風險大於效益、療效不明確或有更安全替代藥物時，建議避免使用清單內的藥物。

銀髮族服藥後易出現的副作用

避免吃出問題！長輩用藥4招守護健康

●簽署雲端藥歷同意書

讓所有照顧您的醫療人員都能掌握完整用藥資訊．若有在其他院所就診或服用自費藥物，請主動告知醫師，以利進行完整的用藥評估，避免重複用藥或交互作用的問題。

●觀察新藥反應，紀錄不適症狀

開始服用新藥時，應仔細觀察身體反應，若有出現不適，應記錄下來並於回診時告知醫師，以利評估是否須調整藥物。

●若肝腎功能不佳，務必先說明

肝腎功能影響藥物代謝，某些藥物劑量需特別調整，用藥前請務必讓醫師了解身體狀況。

●清楚了解每一種藥的用途與服法

了解藥品用途後，務必依醫囑服用，不自行增減劑量，醫師才能根據服藥後的狀況做調整。若對藥物用途不清楚或有疑問，應向醫師或藥師諮詢。

平時多關心長輩的用藥情形，協助建立正確的用藥觀念，能讓長輩用藥更安全，也找到最合適的治療方式。（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）

