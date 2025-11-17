自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃清淡仍有膽結石？ 營養師：預防膽結石2原則

2025/11/17 07:23

專家表示，維生素C可以改變膽汁濃度，延長膽汁在膽囊中濃縮成膽結石的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，維生素C可以改變膽汁濃度，延長膽汁在膽囊中濃縮成膽結石的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有民眾覺得奇怪，自己明明吃得很清淡，為什麼還是有膽結石？東元綜合醫院營養師黃詩瑩指出，膽結石在台灣發生率為5-12%，相較於美國的64-73%，看似相差甚遠，但隨著國人飲食西化，膽結石的發生率有可能越來越高。多數的膽結石沒有症狀，不需治療，只需每年超音波定期追蹤；若是結石已經導致反覆性疼痛、影響生活品質，或是結石卡住膽道造成急性膽囊炎，則建議進行手術將膽囊摘除。

哪些關鍵會造成膽結石呢？黃詩瑩在東元綜合醫院健康資訊專欄表示，年紀超過40歲；女性罹患率是男性的2-3倍；懷孕時女性荷爾蒙改變，雌激素會提高膽囊內膽固醇並降低膽汁分泌；肥胖者膽汁中膽固醇的比例較高，增加膽汁淤積；動物性脂肪和精緻糖攝取過高，會使得膽汁中膽固醇比例增加；節食減肥，節食或飲食中缺乏油脂，會減少膽囊收縮，增加膽汁淤積等。

預防膽結石2原則

原則1：促進膽囊收縮、幫助膽囊排空

●良好的運動習慣：運動可以促進膽囊收縮。研究指出，每週5天以上，每次30分鐘的耐力訓練，可以減少30%膽結石發生率。

●規律進食：節食或飲食中缺乏油脂，都會減少膽囊收縮。三餐應定時定量，避免空腹時間過長。

●適量攝取促進膽囊收縮的營養素：

攝取鐵質食物來源：鴨血、豬血和牛、羊、豬；植物性食物如海藻類、豆類、全穀類、堅果類、深色蔬菜等；薑黃素食物來源：咖哩粉、薑黃、黃芥末等；咖啡因食物來源：現煮咖啡、義式濃縮咖啡、茶等。

原則2：減少膽汁中膽固醇濃度

● 降低精製糖、油炸類食物攝取：精製糖和高溫氧化的油脂會增加體內自由基和氧化壓力，增加膽汁濃度。

●減少飽和、反式脂肪攝取：紅肉等動物性脂肪或氫化加工的反式脂肪攝取過多，會造成體內膽固醇增加。

●適量攝取可減少膽汁中膽固醇的營養素：

維生素C：維生素C可以改變膽汁濃度，延長膽汁在膽囊中濃縮成膽結石的時間。食物來源：芭樂、釋迦、柑橘類、奇異果、鳳梨等。

牛磺酸：牛磺酸可以降低肝臟內膽固醇濃度，合成膽汁的原料膽固醇少了，即可減少膽汁生成，預防膽結石。食物來源：深海魚貝類含量最豐富，如扇貝、牡蠣、干貝等。

Omega-3、9脂肪酸：血液中高密度脂蛋白（HDL，好的膽固醇）濃度較高可減少膽結石生成，因此建議適量攝取Omega-3、9脂肪酸食物，提升血液HDL濃度。 Omega-3、9脂肪酸食物來源：深海魚類、堅果類、橄欖油等。

膳食纖維：膳食纖維不但可以減少膽固醇被吸收進體內，也可與膽酸、膽鹽結合，將其排出體外，避免膽汁在膽囊中停留過久而濃縮。膳食纖維食物來源：全榖雜糧類食物、蔬菜類、水果類、堅果類。

