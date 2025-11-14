自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》台人日盯螢幕10小時 救視力「20-20-20」護眼法

2025/11/14 15:21

根據調查，台灣人平均每天使用3C產品超過10小時，這代表眼睛幾乎沒有休息；圖為情境照。（圖取自freepik）

根據調查，台灣人平均每天使用3C產品超過10小時，這代表眼睛幾乎沒有休息；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據調查，台灣人平均每天使用3C產品超過10小時，這代表眼睛幾乎沒有休息。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，一旦長時間近距離盯著螢幕時，睫狀肌會持續收縮、晶狀體變厚、焦距變短，就像一直握拳不放一樣。因此，他建議，基本的保護原則是20-20-20法則：每用眼20分鐘，就看遠20英尺（約6公尺），休息20秒。這是延長眼睛壽命最簡單、最有效的習慣。

很多人以為藍光是敵人，但事實上它也有兩面性。李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文指出，白天的自然藍光能幫我們校準生理節律，是大腦判斷「白天到了」的重要信號。所以當陽光不刺眼時，抬頭看看天空、遠山或綠色植物，反而能幫助身體重整節律，提升精神與專注力。

他接著說，問題在於夜晚與螢幕，藍光的波長最短、能量最高，折射率強、散射廣，比紅光穿透眼球的能力高出5-10倍。當藍光直達視網膜深層，會誘發大量氧化壓力，加速黃斑部與光受體細胞的老化。所以真正的關鍵，不是完全防藍光，而是白天接觸自然光、晚上避免螢幕藍光。

李思賢還提到，另一個被忽略的殺手就是血糖。眼睛是全身微血管最密集的器官之一，高血糖固然有害，但更大的問題是血糖的劇烈波動。當高高低低的血糖會產生大量終末糖化產物（AGEs），讓血管變硬、組織發炎，即使沒有糖尿病，也可能出現早期視網膜病變。因此，最有效的方式是使用連續血糖監測，觀察自己的血糖曲線。

有關於營養補充，李思賢認為最關鍵的是：Omega-3、葉黃素 、玉米黃素與蝦紅素。DHA與EPA是視網膜外節的主要脂肪酸，維持光受體膜的流動性與穩定；葉黃素與玉米黃素集中在黃斑部，像天然濾鏡一樣吸收藍光；蝦紅素則能穿越血視網膜屏障，對長時間用眼、夜班族與慢性眼疲勞特別有效。同時，別忽略維他命C，當你攝取足夠的維他命C，這些脂溶性抗氧化物的效果會更更持久。

