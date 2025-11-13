限制級
衛福部基隆醫院院慶 積極改善醫療環境符合在地醫療需求
〔記者盧賢秀／基隆報導〕衛生福利部基隆醫院今舉辦「部基128 深耕基隆 醫起GoGoGo」院慶活動，表揚健康醫王、第一線員工楷模、優良志工服務等人員。院長林三齊感謝他們長期為醫院的付出， 同時積極改善環境與品質，提升民眾就醫體驗，提供更加符合在地醫療需求。
今天包括衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒、慶安宮主任委員童永、天顯宮主任委員張朝明、基隆市醫師公會理事長王俊傑、妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠等出席。
基隆醫院院長林三齊表示，在近1年來積極改善環境，整修了天幕廣場、復健大樓、病房及血液透析室，改善消防設備，引進各項設備與技術，包括陰道雷射、低能量體外震波治療、智慧藥櫃、靜脈雷射儀等，以符合在地需求的醫療服務，提升民眾就醫體驗。
今天也表揚健康醫王（共30名）、員工服務榮譽（共83名）、第一線員工楷模（共90名）、臨床優良教師（共21名）、優良志工服務（共19名）及外包服務優良廠商等獎項，感謝他們長期為醫院的付出。
