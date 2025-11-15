自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》寶寶翻身、學坐 專家提醒父母：可進行小運動助功

2025/11/15 11:43

當寶寶大約4至6個月大時，會開始練習翻身，家長的陪伴和照護很重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

當寶寶大約4至6個月大時，會開始練習翻身，家長的陪伴和照護很重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當寶寶大約4至6個月大時，會開始練習翻身。這個階段的寶寶，身體和雙腳不時扭動，然後某個瞬間，突然從仰臥翻成俯臥，一舉成功，令父母開心不已！根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」指出，當家中的寶寶開始學翻身時，家長的陪伴和照護很重要。尤其就在他們快成功前，藉由5項小運動將有助更快掌握靈活動作。

寶寶翻身會使用到的能力有哪些？國健署「孕產兒關懷網站」表示，這個時期的 寶寶需要具備著：抬頭／搭配能力，手臂支撐；側躺／搭配能力，核心肌群；轉頭／搭配能力，頸部控制；抬腿／搭配能力，骨盆與下肢協調等能力。

寶寶開始學翻身時，家長的陪伴和照護很重要。首先，要確保寶寶練習的環境安全，地面平整又不會太硬，周圍不要有尖銳物或硬物，避免翻身時撞到。

如果寶寶不太會翻身，又可以進行哪些小運動？國健署「孕產兒關懷網站」建議，父母親可以幫寶寶做以下5項運動，為他們助攻：

●雙腳交叉法：將仰躺的寶寶雙腳輕輕交叉，給予一些輔助力量，幫助他完成翻身，讓寶寶熟悉身體轉動。

●玩具引誘法：當寶寶採趴姿時，利用他感興趣的玩具吸引注意力，並緩慢移動到身體的一側，誘導寶寶主動轉動身體去觸碰。

●被子支撐法：寶寶平躺時，在身體一側的背後放置小被子支撐，幫助身體保持傾斜姿勢，可增加翻轉成功率。

●親子示範法：父母可以先親自示範翻身動作，然後引導寶寶模仿。

●俯臥時間：在寶寶清醒時，讓他們趴在地上或爸媽身上，訓練上肢支撐能力。

到了6-7個月之間，多數寶寶已經能不依靠扶持，穩穩地坐好。在寶寶學坐的過程中，環境的安全與舒適同樣重要，和翻身一樣，建議選擇平坦、無障礙的空間，讓寶寶在安全、舒適的環境中練習，家長也一定要陪在身旁，更注意不要將寶寶放在床鋪或沙發邊緣。

寶寶剛開始學坐時，可能還無法穩定保持坐姿，父母可以透過一些方式幫助他們順利練習：

●提供支撐：利用靠枕或抱枕支撐寶寶，讓他們慢慢適應坐姿。

●腹部運動：多安排腹部活動，譬如讓寶寶躺著，然後爸媽可輕拉小胳膊慢慢協助讓寶寶坐起來，這個訓練頭頸部及腹部用力；或者也可以讓寶寶躺著抬腳，鍛鍊核心肌群。

●互動遊戲：透過抓取玩具等遊戲，提高手眼協調與肌肉控制能力。

