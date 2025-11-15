自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》心理測驗分2類 心理師：都是認識自己的途徑

2025/11/15 21:45

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，趣味測驗讓我們以輕鬆方式觀察自己，專業測驗則在需要明確方向時提供客觀地圖。（圖擷取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，趣味測驗讓我們以輕鬆方式觀察自己，專業測驗則在需要明確方向時提供客觀地圖。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕心理測驗一直是人們探索自己的方式之一。從選圖片、選食物到選顏色，這些「憑直覺」的題目常讓人覺得有趣又神準，也成為朋友間的聊天話題。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，測驗分為「趣味心理測驗」、「心理衡鑑」兩種，並沒有誰取代誰。趣味測驗讓我們以輕鬆方式觀察自己，專業測驗則在需要明確方向時提供客觀地圖。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，「趣味心理測驗」多以圖像或直覺反應為主，像是看到一張模糊圖案後，第一眼會看到什麼。這種設計源自心理學的投射概念，最接近的正式測驗是羅夏克墨漬測驗，只是那需要專業訓練與謹慎判讀，不能單純以「看到什麼就代表什麼」來解釋。它的重點不在答案，而是人在解讀模糊資訊時，如何投射出自己的思考與感受。

近幾年流行的「MBTI」或九型人格等測驗，則以明確題目與分類為主。它們的吸引力在於提供一套語言，幫助我們整理「我大概是哪一種人」、「我與他人有什麼不同」。若能以開放心態使用，它確實是一種有趣的自我探索工具，讓人更願意思考自己在關係中的角色與特質。

黃閎新進一步說明，而所謂「心理衡鑑」則使用經科學驗證的專業測驗，例如魏氏智力測驗、憂鬱量表、氣質量表與專注力評估等。目的不是貼標籤，而是釐清狀況、了解困擾來源，並協助找到合適的策略。這些測驗需要由心理師施測與解釋，因為背後牽涉到統計分析、常模比較與臨床判斷，才能轉化為有意義的理解與建議。

黃閎新補充，兩者並沒有誰取代誰。趣味測驗讓我們以輕鬆方式觀察自己，專業測驗則在需要明確方向時提供客觀地圖。真正重要的，不是測驗的類型，而是能否從結果中，看見一個值得被理解、被調整、也被照顧的自己。

