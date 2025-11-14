健康網》血糖波動大提高失智風險 營養師揭三餐護腦的飲食關鍵

專家表示，為了避免血糖波動越大，早餐不妨多攝取優質蛋白質，例如，水煮蛋、無糖豆漿，或無糖優格；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一項追蹤逾萬名中老年人的長期研究顯示，胰島素阻抗會提高失智症的風險。因此，營養師薛曉晶指出，這意味著當血糖波動越大，大腦利用能量的效率就越差，退化速度也就越快。因此她建議，預防失智首要任務是穩定血糖，並從三餐中融入優質蛋白質、豐富蔬菜、健康油脂，與戒掉含糖飲料的做法，守護大腦健康。

腦部老化並非無法避免的命運，而是民眾每天生活的選擇。薛曉晶在「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，一項發表於《The Lancet Healthy Longevity》2024年的突破性研究指出，高達40%的失智風險與「可改變」的生活習慣息息相關，從日常飲食、規律運動、血糖與血壓控制，到充足睡眠和豐富社交互動，都會影響大腦健康。

請繼續往下閱讀...

根據《Journal of Gerontology: Biological Sciences》在2025年一項跨越9年、追蹤逾萬名中老年人的長期研究揭示，胰島素阻抗會顯著提高失智症的風險。研究以「甘油三酯–葡萄糖指數（TyG index）」作為代謝壓力指標，結果顯示TyG值每上升1單位，未來10年內失智風險便增加約16%。

薛曉晶說明，這意味著當血糖波動越大，大腦利用能量的效率就越差，神經元處於「缺糖」狀態的時間越多，退化速度也就越快。

薛曉晶建議，從今天起，生活裡的三餐飲食做法可以這樣做：

●早餐務必攝取優質蛋白質：如無糖豆漿、水煮蛋或無糖優格。

●午餐搭配豐富蔬菜與健康油脂：例如橄欖油涼拌蔬菜或水煮餐。

●晚餐戒掉含糖飲料與宵夜：減少血糖劇烈波動的機會。

●穩定血糖，是延緩大腦老化的第一步。

不只如此，薛曉晶還歸納對大腦友善的3類超級食物，提供給民眾參考：

●莓果與葡萄皮：富含花青素，能有效保護神經突觸，維持訊息傳遞順暢。

●綠茶與可可：提供強效抗氧化劑，幫助穩定血流，提升專注力。

●全穀豆類：供應豐富的B群維生素與鎂，穩定神經傳導，維持情緒平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法