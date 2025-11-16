自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》左眼跳財？眼科醫：眼皮跳太久要小心

2025/11/16 11:09

俗語說「左眼跳財、右眼跳災」，但若是跳了很久呢？眼科醫師王孟祺表示，這是「眼輪匝肌纖維顫動」，若超過一個月則需就醫檢查。（圖取自freepik）

俗語說「左眼跳財、右眼跳災」，但若是跳了很久呢？眼科醫師王孟祺表示，這是「眼輪匝肌纖維顫動」，若超過一個月則需就醫檢查。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都聽過「左眼跳財，右眼跳災」，實際上這也是有名字的。眼科醫師王孟祺表示，這狀況是「眼輪匝肌纖維顫動」，若長達幾個月，則可能有神經疾病。王孟祺建議避免吃刺激性的飲食，放鬆情緒與調整作息來預防或減緩這狀況。

珍世明眼科診所院長王孟祺在「王孟祺醫師-眼科最前線」談到：「王醫師，我的右眼皮已經跳了好幾天了，是不是有什麼毛病？要不要特殊的治療？」。的確，眼皮跳不是病，但是跳起來確實會令人有心慌意亂，心神不定的感覺，不知道是財星即將降臨，還是大禍就要臨頭呢！

眼皮跳有個專業的術語叫「眼輪匝肌纖維顫動」，指的是局部眼皮肌肉不自主、快速、輕微、反覆的抽動，通常是單眼發生。它和生活壓力、咖啡因的攝取、疲倦等等因素有關，絕大多數都是良性無害的，會自行的緩解，大部分持續幾天會停止，有的時候可能連續數個禮拜才消失。

但是如果顫動持續了好幾個月，或肌肉抽動的範圍由眼皮部位擴散至臉部的肌肉，那就要稍加留意了。這可能意味著有較為嚴重的神經疾病存在著，如腦幹腫瘤、多發性硬化症等等。

沒有什麼特殊的藥物可用來治療這種不適。患者應以平常心來對待，放鬆情緒、調整作息，不要食用剌激性的食物或飲料。「左眼跳財，右眼跳災」只是一句俗諺罷了，左眼跳或右眼跳在醫學上並沒有不同的意義。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中