健康網》左眼跳財？眼科醫：眼皮跳太久要小心

俗語說「左眼跳財、右眼跳災」，但若是跳了很久呢？眼科醫師王孟祺表示，這是「眼輪匝肌纖維顫動」，若超過一個月則需就醫檢查。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家都聽過「左眼跳財，右眼跳災」，實際上這也是有名字的。眼科醫師王孟祺表示，這狀況是「眼輪匝肌纖維顫動」，若長達幾個月，則可能有神經疾病。王孟祺建議避免吃刺激性的飲食，放鬆情緒與調整作息來預防或減緩這狀況。

珍世明眼科診所院長王孟祺在「王孟祺醫師-眼科最前線」談到：「王醫師，我的右眼皮已經跳了好幾天了，是不是有什麼毛病？要不要特殊的治療？」。的確，眼皮跳不是病，但是跳起來確實會令人有心慌意亂，心神不定的感覺，不知道是財星即將降臨，還是大禍就要臨頭呢！

眼皮跳有個專業的術語叫「眼輪匝肌纖維顫動」，指的是局部眼皮肌肉不自主、快速、輕微、反覆的抽動，通常是單眼發生。它和生活壓力、咖啡因的攝取、疲倦等等因素有關，絕大多數都是良性無害的，會自行的緩解，大部分持續幾天會停止，有的時候可能連續數個禮拜才消失。

但是如果顫動持續了好幾個月，或肌肉抽動的範圍由眼皮部位擴散至臉部的肌肉，那就要稍加留意了。這可能意味著有較為嚴重的神經疾病存在著，如腦幹腫瘤、多發性硬化症等等。

沒有什麼特殊的藥物可用來治療這種不適。患者應以平常心來對待，放鬆情緒、調整作息，不要食用剌激性的食物或飲料。「左眼跳財，右眼跳災」只是一句俗諺罷了，左眼跳或右眼跳在醫學上並沒有不同的意義。

