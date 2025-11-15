健康網》月見草油養出透亮肌膚、抗發炎 5大健康亮點一次看

營養師王證瑋表示，月見草油中的成分能幫助皮膚維持健康屏障、減少水分流失；對於乾燥、過敏性膚質或換季乾癢者特別有幫助；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性是否每月總有幾天情緒起伏、皮膚爆痘，讓妳覺得荷爾蒙失控？對此，營養師王證瑋表示，月見草油裡的主角「γ-次亞麻油酸」除有助身體調節荷爾蒙、抗發炎、穩定膚況，還能幫助女性生育力、維持心血管彈性，可說是維持女性健康的關鍵脂肪酸，也是從內而外調理的營養好幫手。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文介紹，月見草油所具有的營養作用，大致有以下5大重點：

●平衡荷爾蒙、舒緩經前不適：GLA能轉化為「前列腺素E1（PGE1）」，有助降低體內發炎與緊繃反應；對經前乳房脹痛、情緒波動、腹脹等症狀具緩解效果。

●改善皮膚乾燥與濕疹：研究顯示，GLA能幫助皮膚維持健康屏障、減少水分流失；對於乾燥、過敏性膚質或換季乾癢者特別有幫助。

●抗發炎、維持免疫穩定：屬於好脂肪酸之一，能與Omega-3協同，調節身體發炎反應。適度攝取有助緩解慢性發炎與關節不適。

●幫助女性健康與生育力：月見草酸參與荷爾蒙合成與平衡，對排卵與黃體期穩定也有助益。近年研究甚至也進一步探討，其對更年期潮熱與乾燥感的緩解力作用。

●有助心血管健康：可促進好膽固醇（HDL）生成、降低壞膽固醇（LDL）氧化，維持血管彈性。

月見草油屬於「補充型脂肪酸」，王證瑋建議，每日攝取約240-500mg GLA為宜，且使用時避免與抗凝血藥物並用。另提醒懷孕初期與癲癇患者，應諮詢醫師後使用。此外，攝取好油仍需均衡搭配Omega-3、Omega-9，比例才最理想。

王證瑋也強調，月見草油是女生的隱形守護者，有助從內穩定荷爾蒙、從外養出透亮膚質。想改善經前症候群、膚況不穩或慢性發炎，不妨試著在日常飲食中多留意這款脂肪酸。

