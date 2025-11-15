自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》月見草油養出透亮肌膚、抗發炎 5大健康亮點一次看

2025/11/15 19:37

營養師王證瑋表示，月見草油中的成分能幫助皮膚維持健康屏障、減少水分流失；對於乾燥、過敏性膚質或換季乾癢者特別有幫助；示意圖。（圖取自freepik）

營養師王證瑋表示，月見草油中的成分能幫助皮膚維持健康屏障、減少水分流失；對於乾燥、過敏性膚質或換季乾癢者特別有幫助；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性是否每月總有幾天情緒起伏、皮膚爆痘，讓妳覺得荷爾蒙失控？對此，營養師王證瑋表示，月見草油裡的主角「γ-次亞麻油酸」除有助身體調節荷爾蒙、抗發炎、穩定膚況，還能幫助女性生育力、維持心血管彈性，可說是維持女性健康的關鍵脂肪酸，也是從內而外調理的營養好幫手。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文介紹，月見草油所具有的營養作用，大致有以下5大重點：

平衡荷爾蒙、舒緩經前不適：GLA能轉化為「前列腺素E1（PGE1）」，有助降低體內發炎與緊繃反應；對經前乳房脹痛、情緒波動、腹脹等症狀具緩解效果。

改善皮膚乾燥與濕疹：研究顯示，GLA能幫助皮膚維持健康屏障、減少水分流失；對於乾燥、過敏性膚質或換季乾癢者特別有幫助。

抗發炎、維持免疫穩定：屬於好脂肪酸之一，能與Omega-3協同，調節身體發炎反應。適度攝取有助緩解慢性發炎與關節不適。

幫助女性健康與生育力：月見草酸參與荷爾蒙合成與平衡，對排卵與黃體期穩定也有助益。近年研究甚至也進一步探討，其對更年期潮熱與乾燥感的緩解力作用。

有助心血管健康：可促進好膽固醇（HDL）生成、降低壞膽固醇（LDL）氧化，維持血管彈性。

月見草油屬於「補充型脂肪酸」，王證瑋建議，每日攝取約240-500mg GLA為宜，且使用時避免與抗凝血藥物並用。另提醒懷孕初期與癲癇患者，應諮詢醫師後使用。此外，攝取好油仍需均衡搭配Omega-3、Omega-9，比例才最理想。

王證瑋也強調，月見草油是女生的隱形守護者，有助從內穩定荷爾蒙、從外養出透亮膚質。想改善經前症候群、膚況不穩或慢性發炎，不妨試著在日常飲食中多留意這款脂肪酸。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中