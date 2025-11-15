健康網》無麩質飲食並非人人適合 醫：只有3類人需嚴格避免

專家指出，若沒有醫療必要，民眾不妨採用均衡攝取原型食物、減少精緻加工品，這會比「完全戒麩質」更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，無麩質飲食（gluten-free diet）蔚為風潮，許多人認為只要避開小麥就能更健康、瘦身或改善腸胃。然而，桃園文新診所院長戴曉芙指出，只有乳糜瀉患者、小麥過敏者，與非乳糜瀉性麩質敏感者等3個族群，才需嚴格避免麩質。也就是說，無麩質飲食是特定疾病的治療策略，但並非每個人都適合採用。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，麩質只是小麥、大麥、黑麥中的蛋白質，本身並非「毒素」或「致胖因子」，如果不是3個非特定族群，並不需要完全戒除。同時，若沒有醫療必要，民眾不妨採用均衡攝取原型食物、減少精緻加工品，將比「完全戒麩質」更健康。

3族群才需要無麩質飲食

戴曉芙說明，以下3個族群才需要嚴格避免無麩質飲食：

●乳糜瀉患者：這是一種自體免疫疾病，麩質會破壞小腸絨毛，引起營養吸收不良。

●小麥過敏者：對小麥蛋白過敏，可能出現皮疹、呼吸困難或腸胃不適。

●非乳糜瀉性麩質敏感：這是近年受到討論但仍具爭議的族群。部分人雖無檢查異常，卻在戒麩質後覺得腹脹或疲倦改善。不過，醫學界尚未有一致共識。研究指出，症狀也可能與小麥中的其他成份有關，而非麩質本身。

她接著說，若民眾懷疑自己對麩質敏感，建議先記錄飲食反應，並與醫師或營養師討論，而非自行長期戒除。

戴曉芙強調，減麩質也不能保證減重，有些人採行無麩質飲食後體重下降，多半是因為少吃了麵包、餅乾等高熱量精緻食品，而非麩質本身導致發胖。若只是將這些食物換成無麩質版本，反而可能因糖與油脂含量偏高而增加熱量攝取。

日常飲食調整這樣做

那麼民眾應該平常如何調整飲食？戴曉芙提供以下4項建議：

●選擇天然食材：蔬果、豆類、雞蛋、乳製品皆為天然無麩質。

●以合適的全穀來源替代精緻澱粉：若無過敏或麩質不耐，可食用全麥、糙米、燕麥等食物以維持纖維；若已確診乳糜瀉或麩質敏感，則可改用糙米、藜麥、蕎麥、玉米、小米，或「無麩質認證燕麥」等替代來源。

●確認產品標示：真正需避麩質者，應選擇標示「gluten-free」產品，並注意烹調器具的交叉污染。

●常見含麩質食品：包括麵包、餅乾、多數醬油與啤酒等。

