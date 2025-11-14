健康網》 眼科醫：黃斑部問題如毛衣脫線 傷口擴大難手術

眼科醫師謝明潔建議，若發現有黃斑裂孔性視網膜剝離，應盡快進行手術，以免日後惡化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名6旬男子發生「黃斑裂孔性視網膜剝離」的狀況，直言自己不想動手術，「會怎麼樣嗎？」眼科醫師謝明潔直言「真的會出事」。因為這疾病的補洞方式與一般的視網膜剝離不同，要用特別精細的方法處理。「就像對著一層薄如蟬翼的膜繡花。每個動作都要精準到毫米，連呼吸都要放慢。」

謝明潔在臉書粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」說明，一位 60 歲的先生，急急忙忙從外縣市被轉診過來。「醫師，診所叫我快點來——說要趕快手術。」打開眼底影像，我看了一眼。哦，是 macular hole RD（黃斑裂孔性視網膜剝離），而且已經出現一點PVR（玻璃體增生性病變）了。

什麼是 macular hole RD？

「macular hole」（黃斑部全層裂孔）發生後，有些人想說「反正中間模糊好一陣子了，另一隻眼幫得上忙，我不想開刀，會怎樣嗎？」答案是：「有時候，真的會出事」。所謂的黃斑裂孔，就是視網膜上出了一個洞，只不過這個洞長在眼睛最精細、最重要的「黃斑部」。

洞在那裡、水又在眼睛裡，當某個時間點「不幸對上」，水就可能從裂孔灌進視網膜底下，整片視網膜就「被掀起來」了。這種情況，就是 macular hole RD（黃斑裂孔性視網膜剝離）。

為什麼要特別分類？不都是網膜剝離？

謝明潔說明，它的「補洞方式」跟一般的網膜剝離不一樣。一般的裂孔，我們會用雷射或冷凍，把洞邊緣燒結起來，像築一道防波堤。但是，黃斑部是眼睛最精密的地方，不能用「破壞」的方式去處理它。這就是「macular hole RD」麻煩的地方。

手術中發生的事

以這位6旬男為例，由於已經出現輕微的 PVR，我們必須更加謹慎。「術中，先小心地移除 內腺膜（ILM），減少之後牽扯與再剝離的風險，再用那層膜「製作一個小瓣膜」，幫黃斑裂孔蓋上一層專屬的「生物修補布」。整個過程都在已剝離、漂浮著的視網膜上進行，那感覺就像在水中、單手對著一層薄如蟬翼的膜繡花。每個動作都要精準到毫米，連呼吸都要放慢。」手術最後，灌入矽油固定。

謝明潔考量這狀況，其實用氣體也可以，但考量他希望早日恢復工作，矽油更穩定一些。或許也有些人想問，「我還是不想開 macular hole，可以嗎？」這是個民主的時代，謝明潔不會輕易對你說「不可以」。但放著不治，有一天裂孔變大、水滲進去、網膜剝離，就可能從「可以補的小洞」，變成「要救整片網膜」的戰場：手術難度變高、恢復期更長、視力預後更差。

謝明潔常跟患者說：這些黃斑部的問題，就像毛衣脫線。趕快把那條線處理好，毛衣還能穿很久。一旦整片鬆掉，再怎麼補，也不會回到原來的樣子。

