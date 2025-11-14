健康網》預防癲癇不可輕忽！ 醫提醒4關鍵守護腦健康

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，預防癲癇發作的4大關鍵為：遵守用藥規律、避免發作誘因、規律生活作息、定期追蹤與監測調整。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕說到癲癇管理，預防發作是極其關鍵卻常被忽視的日常任務！但多數患者並不重視，直到反覆發作造成嚴重腦損傷或意外傷害才驚覺嚴重性！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，預防癲癇發作最需要掌握的4大關鍵措施為：嚴格遵守用藥規律、避免癲癇發作誘發因子、建立規律生活作息、定期追蹤與監測調整。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，預防癲癇發作的主要關鍵。

1.嚴格遵守用藥規律

謝炳賢提到，規律服用抗癲癇藥物是預防發作最致命的首要任務！當患者自行停藥或漏服時，血液中的藥物濃度會急劇下降，大腦神經元就像失去保護的電路一樣，隨時可能異常放電引發癲癇！

這類用藥不規律最恐怖的後果就是「突發性癲癇重積狀態」，不只造成劇烈抽搐，還會導致腦缺氧、永久性腦損傷！許多患者因為「覺得好了就停藥」或「怕副作用」而擅自中斷治療，結果引發更嚴重的連續發作，甚至危及生命。他提醒，絕對不可自行調整藥物劑量或停藥，即使症狀改善也必須在醫師指導下逐步調整！每一次的漏服都可能讓之前的治療成果功虧一簣！

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，絕對不可自行調整藥物劑量或停藥，即使症狀改善也必須在醫師指導下逐步調整。（圖取自freepik）

2.避免癲癇發作誘發因子

謝炳賢指出，識別並避免個人誘發因子是預防發作的「生命線任務」！每個癲癇患者都有特定的觸發因素，常見的包括睡眠不足、壓力過大、閃光刺激、酒精攝取等，這些就像引爆炸彈的導火線一樣危險！

令人震驚的是，慢性睡眠剝奪在初期可能只是輕微疲倦，但會逐漸「累積發作風險」！不只出現注意力不集中、情緒不穩，嚴重時會突然觸發全面性強直陣攣發作！研究顯示，連續24小時不睡眠會使癲癇發作風險提高300%以上！

必須避免的高危險因子：

●睡眠不足或日夜顛倒。

●過度疲勞或情緒激動。

●飲酒或使用違禁藥物。

●長時間暴露於閃爍光源（電玩、霓虹燈）。

●發燒、脫水或電解質失衡。

3.建立規律生活作息

謝炳賢表示，維持穩定的生活節奏是減少發作的結構性目標！當作息混亂或壓力失控時，大腦的興奮性會失去平衡，造成「連鎖性神經異常放電」，就像骨牌效應一樣一發不可收拾！

最可怕的是，這類患者初期可能只是偶爾熬夜或壓力大，但隨著生活失序加劇，癲癇發作頻率會急遽上升！不只影響工作學習，還會造成反覆腦損傷，嚴重者會出現認知功能退化，就像被耗盡電力的電池再也無法正常運作！

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，維持穩定的生活節奏是減少發作的結構性目標。（圖取自freepik）

4.定期追蹤與監測調整

謝炳賢說明，持續醫療監測是癲癇管理的終極目標！當病情變化或藥物失效時，患者若沒有及時回診調整，會造成「難治性癲癇惡化」，發作頻率和嚴重度會全面失控！

這類患者最痛苦的是陷入「反覆發作—藥物調整—再發作」的惡性循環，就像被困在永無止境的迷宮中！不只生活品質嚴重受損，還會面臨工作能力喪失、社交孤立、意外傷害風險暴增等多重打擊。更殘酷的是，每一次發作都可能造成累積性腦損傷，影響記憶力和認知功能！

謝炳賢補充，如果你或家人患有癲癇，請務必將預防發作視為每日最重要的任務！規律用藥、避免誘發因子、維持正常作息、定期追蹤，這四大支柱缺一不可！每一次的疏忽都可能觸發突發性發作，造成難以挽回的傷害！

