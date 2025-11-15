健康網》菇菇家族高纖低卡營養多 料理風味大不同

農糧署表示，菇菇家族不僅料理方式多元，具有高纖、低卡特色，還含有蛋白質、維生素、鉀、鎂、磷等營養素；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕菇類是很多人喜歡的食材，不僅品種多，煮湯、乾煎、炒食、油炸等料理，也都各有喜好者。對此，農糧署表示，菇菇家族具有高纖、低熱量等特色，所含營養素也極為豐富，市售常見種類達20種以上，不僅烹調方式多元，口感風味也大不同。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文介紹，菇菇家族不僅料理方式多元，具有高纖、低卡特色，還含有蛋白質、維生素、鉀、鎂、磷等營養素；因此，作為主菜或配料都很適合端上餐桌。

請繼續往下閱讀...

13種菇類料理大解析

此外，農糧署也指出，在台灣，市售常見有20種以上的菇類，口感風味也有所不同；加上透過環控技術與機械自動化管理，因此，一年四季都能品嚐到美味且高品質的菇類。以下並介紹常見13種菇類與適合料理：

●杏鮑菇：帶杏仁香，口感似鮑魚，適合乾煎、炒食、三杯。

●鮑魚菇：質地滑嫩，口感似鮑魚，適合炒食、燴。

●秀珍菇：風味清淡、口感較脆，適合炒食、煮湯。

●草菇：口感軟嫩，細緻鮮美，適合炒食、煮湯。

●金針菇、金滑菇：金針菇脆韌，金滑菇鬆脆，適合煮湯、油炸、燴。

●洋菇、波特菇：口感Q彈，營養價值高，適合乾煎、炒食。

●鴻喜菇、雪白菇：香氣濃郁，口感滑順，適合炒食、煮湯、燴。

●白精靈菇：帶特殊香氣，口感鮮脆，適合煮湯、炒食。

●柳松菇：帶清香，口感滑嫩，適合炒食。

●珊瑚菇：香氣濃郁、口感偏軟，適合炒食、煮湯、油炸。

另，農糧署也曾於臉書發文特別解說，因目前台灣栽培的食用生鮮菇類，如：金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇等，多採無菌生長的太空包或瓶栽方式栽種，且生長過程不需使用化學藥劑，因此只要清除木屑、切除根部，其實不用特別清洗，便可直接加熱料理。

至於在半開放式環境中種植的菇類，如：香菇、木耳等，則建議在料理前，以清水快速簡單沖洗，沖去表面灰塵，同時應以「避免浸泡」為原則，並於沖洗後儘速料理，以維持最佳風味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法